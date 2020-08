"Tworzymy listę osób, które widziały się z senatorem Libickim, która musi trafić do sanepidu" - poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Grzegorz Furgo. Senator Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki poinformował w sobotę, że jest zakażony koronawirusem.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Grzegorz Furgo przekazał PAP, że procedury postępowania na najbliższe posiedzenie Senatu przygotowuje szef Kancelarii Senatu w porozumieniu z marszałkiem Tomaszem Grodzkim.



Poddamy się wszystkim procedurom, jakie obowiązują - zapewnił. Poinformował, że Centrum Informacyjne Senatu do środy będzie pracowało zdalnie. Czekamy na decyzje sanepidu - dodał Furgo.



Najbliższe posiedzenie Senatu ma się odbyć w dniach 4-7 sierpnia.



"Ważna wiadomość! Mam koronawirusa"

"Uwaga! Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych, których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał, proszę, by sam zrobi test" - napisał w sobotę na Twitterze senator Jan Filip Libicki. Jak wyjaśnił, nie zalicza się do chorych bezobjawowych - wystąpiła u niego gorączka i kaszel.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 548 osób, a w ciągu doby zmarło 10 osób.



W sumie w Polsce odnotowano 46 894 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1 731 osób. Wyzdrowiało 34 709 pacjentów zakażonych koronawirusem.