"Bez pracy rodzina i społeczeństwo nie mogą iść naprzód. Módlmy się o to, bo to będzie problem po pandemii: ubóstwo i brak pracy" – mówił papież Franciszek do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra w Watykanie. "Potrzeba dużo solidarności i kreatywności, by rozwiązać ten problem"- wskazał.

Papież Franciszek /RICCARDO ANTIMIANI /PAP/EPA

