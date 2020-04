Uruchomienie drugiego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie maja - poinformował w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller

Karetka pogotowia przed Oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa - można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, otwarty został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego. Po wdrożeniu drugiego etapu otwarte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami), sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki.

Müller podkreślił, że rząd "z lekkim optymizmem" podchodzi do danych dotyczących liczby zakażeń w Polsce. "Miejmy nadzieję, że jeszcze w kwietniu będziemy mogli ogłaszać dane dotyczące uruchamiania kolejnego etapu - czy to będzie przełom kwietnia i maja, to zobaczymy. Te rozstrzygnięcia niebawem" - powiedział rzecznik rządu.



Pytany o ewentualne otwarcie hoteli, Müller odpowiedział, że powinno to nastąpić w maju.

"To duży dylemat, jak postąpić, jeżeli chodzi o weekend majowy, dlatego te dane, które do nas płyną, będą o tym decydowały, ale pierwsza połowa maja to jest data, która jest bardzo prawdopodobna, jeżeli chodzi o uruchomienie drugiego etapu" - mówił rzecznik rządu.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń

W czwartek 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o stopniowym znoszeniu ograniczeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Łagodzenie restrykcji ma się odbyć w czterech etapach:

Etap I wszedł w życie w poniedziałek 20 kwietnia. Od tego dnia obowiązują nowe zasady w handlu i usługach. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych na jedną kasę mogą przypadać czterej klienci. W sklepach, których powierzchnia jest większa niż 100 metrów kwadratowych - może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni sklepu.

Nadal obowiązuje nas nakaz zakrywania ust i nosa oraz zasada dystansu społecznego. Otwarte jednak zostały lasy i parki, gdzie dopuszczony został ruch rekreacyjny

Zmieniły się też zasady przebywania w miejscach kultu religijnego. Liczba osób, które będą mogły przebywać w kościele będzie uzależniona od jego powierzchni. Dla jednej osoby ma być dostępne 15 metrów kwadratowych.

Od 20 kwietnia wyłączone z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego są osoby powyżej 13. roku życia.

Etap II otwierania gospodarki przewiduje otwarcie sklepów budowlanych w weekendy. Otwarte mają zostać również hotele i inne miejsca noclegowe.

W planach rządu pojawiło się również otwarcie niektórych placówek kultury np. muzeów, bibliotek, teatrów i galerii sztuki.

Etap III przewiduje otwarcie restauracji, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Wtedy też planowane jest otwarcie galerii handlowych.

W trzecim etapie rządowego planu umożliwiona zostanie organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (ale bez publiczności). Imprezy sportowe będą też musiały być organizowane na otwartej przestrzeni.

Przewidywany jest też stopniowy powrót do szkół. W klasach 1-3 ma zostać zorganizowana opieka nad dziećmi po wcześniejszym ustaleniu maksymalnej liczby dzieci w sali. To samo dotyczy żłobków i przedszkoli.

W ostatnim etapie planowane jest otwarcie salonów masażu i solariów. Na samym końcu do działalności mają wrócić siłownie i kluby fitness.

Czwarty etap to też otwarcie kin i teatrów w nowym reżimie sanitarnym.