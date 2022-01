Mazowsze i Śląsk – to w tych regionach zakażonych koronawirusem ostatniej doby przybyło najwięcej. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatnich 24 godzin badania wykazały obecność SARS-CoV-2 u 53 420 osób. To rekord epidemii.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / PAP/EPA

W całej Polsce w ciągu ostatniej doby przybyło 53 420 osób zakażonych koronawirusem.

"To rekordowy wynik, a w najbliższych dniach będą kolejne zwyżki zakażeń, co widzimy w liczbie zleceń na badania PCR z POZ, ale także w liczbie wykonywanych testów" - powiedział Interii wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Piąta fala się rozpędza" - dodał.

Gdzie najwięcej zakażeń

Z danych resortu zdrowia wynika, że najwięcej zakażonych koronawirusem przybyło na Mazowszu (8524) i na Śląsku (8042).

Od wybuchu epidemii koronawirusem zaraziło się w Polsce 4637776. Zmarło 104373 pacjentów z Covid-19.

Na kwarantannie przebywa obecnie 909 567 osób.

MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 868 655 zakażonych.

Mazowsze przygotowuje na szczyt piątej fali

"Szykujemy się na napływ nowych pacjentów z koronawirusem w ciągu dwóch tygodni" - tak mówią lekarze na Mazowszu.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz ustalił, jakie są możliwości zwiększenia liczby łóżek w mazowieckich szpitalach - zarówno w tymczasowych, jak i działających na stałe.

MUW jest przygotowany do uruchomienia do końca stycznia ponad 350 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (w tym prawie 20 respiratorowych) w mazowieckich szpitalach (poza szpitalami tymczasowymi) - informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Z kolei do końca lutego możliwe jest uruchomienie ponad 1700 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (w tym ponad 100 miejsc respiratorowych).

Jeśli chodzi o szpitale tymczasowe, to "do końca stycznia baza łóżkowa w szpitalach tymczasowych w województwie może powiększyć się o kolejnych prawie 300 łóżek (w tym ok. 70 łóżek respiratorowych), natomiast do końca lutego w razie potrzeb możliwe jest uruchomienie kolejnych ponad 300 łóżek (w tym ok. 20 respiratorowych)".

Jak informuje urząd wojewódzki, aktualnie żadna placówka tymczasowa nie ma pełnego obłożenia chorymi.

Szczepienia w Polsce

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, wykonano 50 795 046 iniekcji.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 21 608 106 osób.

Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 205 931 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą - 9 435 658 osób.

Dzienna liczba szczepień wynosi 114 717 iniekcji.