Punkty szczepień przeciw Covid-19 mają już dostęp do centralnego systemu rejestracji pacjentów: mogą wprowadzać tam konkretne godziny wizyt na szczepienia. Zapisywanie chętnych ma ruszyć pojutrze, a w pierwszej kolejności, przypominamy, zapisywać się mogą osoby powyżej 80. roku życia.

System e-rejestracji to kalendarz, który ma wystawić każdy z punktów szczepień. To zapis, w które dni i o których konkretnych godzinach możliwe jest szczepienie w danym miejscu: np. w poniedziałek od 11:00 do 13:00 co 15 minut.

Ten sam grafik szczepień ma być zapełniany podczas rejestracji na infolinii, a także w danej przychodni i przez internet.

Ja wpisuję dane w tym samym systemie, w którym wpisuje infolinia lub pacjent przez Internetowe Konto Pacjenta - tłumaczy dr Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych. I dodaje: Barierą jest limit 30 dawek szczepionki na tydzień dla każdego punktu szczepień.

Możemy ustalić 30 osób jednego dnia i podczas pozostałych dni tygodnia już nie szczepić albo jednego dnia szczepić 6, innego 12 pacjentów - tak, żeby w tydzień łącznie było ich 30 - wyjaśnia.

Na razie nie ma sensu próba rejestracji osób poniżej 80. roku życia: system pozwoli bowiem zapisać tylko osoby z odpowiednim PESEL-em i wystawionym w systemie e-skierowaniem.

Przypomnijmy, każdy punkt szczepień otrzyma tylko 30 dawek szczepionki tygodniowo, bo na razie w każdym tygodniu przyjeżdża do Polski 360 tys. porcji, a połowa z nich jest od razu odkładana do magazynu.

W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 15 stycznia ruszą zapisy dla seniorów powyżej 80 lat, tydzień później dla tych powyżej 70 lat. Ich szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. Od 18 do 22 stycznia zespoły wyjazdowe zaszczepią natomiast pensjonariuszy domów opieki społecznej.