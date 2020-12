"Jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podjęta decyzja o dopuszczalności szczepionki firmy Pfizer przeciwko Covid-19 na europejskim rynku medycznym. Może to oznaczać, że kilka dni po tej decyzji szczepionka będzie dostępna w Polsce" - przekazał w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda / ONDREJ DEML / POOL / PAP

W nagraniu opublikowanym na Twitterze, prezydent Andrzej Duda poinformował, że Europejska Agencja Leków (EMA - przyp. RMF FM) powinna podjąć decyzję na temat szczepionki firmy Pfizer do końca miesiąca. Zdaniem ministra zdrowia to oznacza, że kilka dni po tej decyzji ta szczepionka może być dostępna w Polsce i że będzie można zaszczepić pierwszych naszych rodaków - dodał.



Jak powiedział prezydent, w piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się jego spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Uczestniczyli w nim również profesorowie medycyny: Andrzej Horban, Krzysztof Simon i Jarosław Pinkas. Zaprosiłem także ekspertów po to, by odpowiedzieć na takie pytania, jak - kto powinien być szczepiony, czy to będzie bezpieczne, czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona oraz czy ci, co byli już chorzy na koronę, powinni się zaszczepić. Krótko mówiąc to, czym troska się dzisiaj tak wielu z nas - powiedział prezydent.









Tematem spotkania był też Fundusz Medyczny. Projekt ustawy, na podstawie której powstał, złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Fundusz ma służyć poprawie zdrowia i jakości życia Polaków, m.in. poprzez dofinansowywanie modernizacji, przebudowy i doposażenia szpitali, finansowanie leków dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, finansowanie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.



Andrzej Duda zapowiedział, że zapis spotkania będzie dostępny dla wszystkich na kanałach internetowych Kancelarii Prezydenta.



Szczepienia bezpłatne, dobrowolne i darmowe

Rząd ogłosił we wtorek projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Szczepienia mają być bezpłatne, dobrowolne i darmowe. Zaszczepienie ma być potwierdzone w specjalnym systemie, a pacjent otrzyma też zaświadczenie, umożliwiające korzystanie z ułatwień. W projekcie przewidziano m.in., że osoby zaszczepione będą mogły bez dodatkowych testów korzystać z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia i nie będą uwzględniane w limitach dotyczących spotkań towarzyskich. Nie będą także musiały odbywać kwarantanny w wypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Gotową strategię rząd planuje przyjąć 15 grudnia.