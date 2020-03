Potwierdzają się informacje dziennikarza RMF FM - państwo pokryje 40 procent wynagrodzenia pracowników firm pogrążonych w kryzysie z powodu koronawirusa. To jedno z założeń zawartych w pakiecie antykryzysowym przedstawionym dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego po spotkaniu Rady Gabinetowej.

Dziś rząd zaprezentował pakiet antykryzysowy / Mateusz Morawiecki / PAP

Artykuł jest aktualizowany.



Cały pakiet ma mieć wartość 212 miliardów złotych. Pierwsza część pakietu to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy. Jednym z jego najważniejszych założeń przewidzianych dla przedsiębiorców, jest to dotyczące pokrycia 40 procent wynagrodzenia pracowników firm, które udokumentują wyraźne straty związane z kryzysem wywołanym pandemią. To będzie 40 procent w odniesieniu do wysokości średniego wynagrodzenia. Według premiera to pozwoli uchronić 3-4 miliony miejsc pracy.

Dla osób wykonujących usługi na umowę-zlecenie, czy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, premier Morawiecki oferuje świadczenie do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Szef rządu nie doprecyzował jak długo będzie obowiązywało świadczenie. Z rządowych dokumentów wynika jednak, że to świadczenie ma być jednorazowe.

Można się też spodziewać dłuższego zamknięcia szkół i przedszkoli, ponieważ w pakiecie tarczy antykryzysowej jest wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców o kolejne 14 dni.

W środę odbyło się posiedzenie zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej poświęcone pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował na Facebooku powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.