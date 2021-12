Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w rozmowie z Polsat News, że w najnowszym bilansie odnotowano zgony 794 pacjentów z Covid-19. Potwierdzono też 15 571 nowych zakażeń.

Opieka nad pacjentem covidowym w szpitalu w Bochni (zdj. z 7 grudnia) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Polsat News zwrócił uwagę, że rekordowo duża liczba zgonów w dzisiejszym bilansie to efekt kumulacji z okresu świątecznego, kiedy raportowanie przebiegało wolniej.



Kraska poinformował, że aż 600 spośród 794 pacjentów, którzy zmarli, to osoby niezaszczepione przeciw Covid-19. One mogłyby żyć dalej, gdyby przyjęły szczepionkę. Średnia wieku wśród pozostałych zmarłych jest powyżej 75. roku życia; one były obciążone wieloma schorzeniami: otyłością, nadciśnieniem, chorobami serca czy nowotworowymi - wyjaśnił wiceminister zdrowia w rozmowie z Polsat News .

Jak wyliczył Kraska, dzisiejsza liczba zakażeń oznacza, że w ujęciu tygodniowym odnotowujemy spadek o ok. 13 proc.



Kraska był pytany w Polsat News o prognozy dotyczące piątej fali. Spotykamy się z ekspertami, którzy zajmują się prognozowaniem tej piątej fali. Powiem szczerze, przy żadnej fali nie było aż tak dużych rozbieżności, jeśli chodzi o te prognozy - powiedział wiceminister. Dodał, że piąta fala - niezależnie od scenariuszy dotyczących dobowych nowych zakażeń i zgonów - spodziewana jest albo w drugiej połowie stycznia, albo na koniec stycznia.

"Jak najszybciej przyjąć dawkę przypominającą"

Kraska ponowił też apel o szczepienie się dawką przypominającą. Dawka trzecia zdecydowanie chroni nas przed nowym wariantem. To informacja, której powinniśmy się trzymać - osoby, które są zaszczepione dwoma dawkami, powinny jak najszybciej przyjąć dawkę przypominającą, by uchronić się przed skutkami piątej fali - podkreślił.

Wkrótce więcej na ten temat.