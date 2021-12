"Zakładamy, że fala czwarta wywoływana przede wszystkim mutacją Delta płynnie przejdzie w falę piątą, już związaną ściśle z Omikronem" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o rozwój epidemii koronawirusa w Polsce. "Prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli przyspieszenie i rozpoczęcie piątej fali w tym sensie, że zacznie się dominująca pozycja Omikrona - to ona będzie definiowała tę piątą falę" - dodał.

Prowadzimy analizę, z czego to wynika. Zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt sprawozdawczości skumulowanej za weekendy. Biurokracja szpitalna działa z pewnym opóźnieniem - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef resortu zdrowia Adam Niedzielski komentował dzisiejsze dane o śmierci 775 pacjentów z Covid-19. Wiemy, że blisko 250 przypadków z tych zgonów to są osoby zaszczepione, co oznacza, że ponad 500 to są osoby niezaszczepione, co stanowi ponad 75 proc. - dodał.

Druga grupa, o której w tej chwili rozmawiam, to grupa służb mundurowych - dotyczy to wojska, policji, straży granicznej. Z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem oraz panem ministrem Mariuszem Kamińskim prowadzimy rozmowę, ustaliliśmy sobie, że przez okres świąteczny przeprowadzimy dokładniejsze analizy dotyczące poziomu wyszczepienia i przede wszystkim tego, co oznacza formalnie w tej sytuacji brak szczepienia - czy to jest tylko przesłanka do wręczenia kary administracyjnej czy też przesłanka do tego, żeby pod kątem organizacji pracy dokonywać jakichś konkretnych działań - tłumaczył Niedzielski w RMF FM. Proszę pamiętać, że obowiązek szczepienia nie oznacza, że medycy - bądź służby mundurowe w przyszłości, bądź też nauczyciele - będą odsunięci od pracy. To zależy od polityki pracodawcy - zapewnił.





Każda liczba zgonów z powodu Covid-19 jest dramatyczna. Nie chciałbym się odnosić do tego jak do pewnej żonglerki liczbowej. Myślę, że mamy za sobą szczyt infekcji i szczyt hospitalizacji. Myślę, że ten tydzień jest tygodniem, kiedy będziemy mieli apogeum w tej fali, z którą mamy w tej chwili do czynienia - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego.

Tomasz Terlikowski: Czwarta fala opada czy mamy płaskowyż?

Adam Niedzielski: Jeżeli chodzi o liczbę infekcji to mamy opadającą falę - faktycznie, tak jak pan mówi, to apogeum się utrzymywało. Teraz już widzimy wyraźne symptomy spadku - na pewno też do przyspieszenia spadku przyczyni się to, że na 3 tygodnie zaprzestaliśmy nauki stacjonarnej - mówię tu o poszerzeniu okresu ferii bożonarodzeniowych o zdalną naukę. Wydaje się, że mamy za sobą szczyt hospitalizacji. W tej chwili mamy mniej więcej 23 800 hospitalizacji, a w apogeum mieliśmy 24 500. To jeszcze nie jest duża różnica.

Rozumiem, że zgony jeszcze cały czas przed nami?

Tak, myślę, że szczególnie ten dzisiejszy wynik jest naprawdę zatrważający. Zatrważający w tym sensie, że to jest ponad 750 osób...

775 dokładnie.

... które w związku z Covidem zmarło... Prowadzimy analizę, z czego to wynika. Zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt sprawozdawczości skumulowanej za weekendy. Ta biurokracja szpitalna działa z pewnym opóźnieniem. Wiemy, że blisko 250 przypadków z tych zgonów to są osoby zaszczepione, co oznacza, że ponad 500 to są osoby niezaszczepione, co stanowi ponad 75 proc.

Rozumiem, że w kolejnych dniach te wysokie liczby, jeśli chodzi o zgony, mogą się utrzymywać.

Każda liczba zgonów z powodu Covid-19 jest dramatyczna. Nie chciałbym się odnosić do tego jak do pewnej żonglerki liczbowej. Myślę, że mamy za sobą szczyt infekcji i szczyt hospitalizacji. Myślę, że ten tydzień jest tygodniem, kiedy będziemy mieli to apogeum w tej fali, z którą mamy w tej chwili do czynienia.

Dzieci rzeczywiście są na nauczaniu zdalnym, potem będą święta, potem sylwester, na którym część obostrzeń zostanie zdjętych. Pan minister mówi, że to powinno się wygasić, ale pamiętajmy - do Polski wrócą, to naturalne, na święta ludzie z całej Europy, Polacy pracujący w różnych miejscach. Będą się spotykać z rodziną. Potem będzie sylwester, na którym obostrzenia zostały nieco poluzowane. Możemy zakładać - może ja się mylę, ale zdroworozsądkowo zakładam, że po świętach, akurat jak dzieci będą miały wracać do szkół, pojawi się Omikron w bardzo mocnej fali i będziemy mieć zaraz łagodne przejście od lekko spadającego płaskowyżu do kolejnej fali - Omikrona tym razem.

Możliwym jest taki scenariusz - my oczywiście, analizując to, co się będzie działo w perspektywie kilku tygodni, taki scenariusz zakładamy, że będzie najbardziej prawdopodobny, że fala czwarta wywoływana przede wszystkim mutacją Delta płynnie przejdzie w falę piątą, już związaną ściśle z Omikronem. Jak wirus pojawia się w populacji i zanim dojdzie do zdominowania tej populacji przez daną mutację to mija - jak patrzymy na doświadczenia z przeszłości - 2 do 4 miesięcy. Omikron jest bardzo zakaźny, więc przyjmujemy jako najbardziej prawdopodobny wariant, że to są raczej 2 miesiące niż 4. Prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli przyspieszenie i rozpoczęcie piątej fali w tym sensie, że zacznie się dominująca pozycja Omikrona - to ona będzie definiowała tę piątą falę.



Czyli rozumiem, że mamy miesiąc mniej więcej, żeby coś zrobić.

