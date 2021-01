"Kraje Unii Europejskiej powinny zwiększyć badania próbek pozytywnych przypadków Covid-19 na obecność nowych wariantów takich jak brytyjski czy południowoafrykański do co najmniej 5 proc., a najlepiej 10 proc” - rekomenduje Komisja Europejska. Problem w tym, że Polska na razie ogóle nie robi takich badań. Badania takie mają się dopiero rozpocząć pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia, który w rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginon przyznał, że czeka na próbki niezbędne do testowania już od dwóch tygodni.

