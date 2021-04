46 proc. Polaków ciężko znosi pandemię, obostrzenia i kolejne lockdowny i ma już tego dość - wynika z sondażu Kantar Public.

Zdjęcie ilustracyjne / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

Jak podaje Kantar, prawie połowa Polaków (46 proc.) ciężko znosi pandemię, obostrzenia i kolejne lockdowny i ma już tego dość.

Dla 42 proc. badanych ten okres również jest trudny, ale dają sobie radę. "Co dziewiąty respondent (11 proc.) zdążył przyzwyczaić się do otaczającej rzeczywistości, w związku, z czym, ocenia stosunkowo dobrze swoje samopoczucie" - wynika z sondażu.



"Nikt jednak nie czuje się obecnie lepiej niż przed pandemią. 1 proc. respondentów nie był w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie" - wskazano.



Badania pokazują, że dość pandemii mają częściej kobiety 48 proc., badani w wieku 35-44 lat 53 proc., zamieszkujący miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 54 proc., niezainteresowani polityką 57 proc. oraz zwolennicy Ruchu Polska 2050 55 proc.



W przypadku respondentów zmagających się z obecną sytuacją, ale dających radę, przeważają osoby w wieku 65 i więcej lat. Stanowią one 54 proc., bardzo zainteresowani polityką 47 proc. oraz zainteresowani 46 proc., wyborcy Koalicji Polskiej 57 proc.



Osoby przyzwyczajone do pandemii to głównie mężczyźni 14 proc., zamieszkujący w miastach 20-100 tys. mieszkańców 14 proc., oraz osoby sympatyzujące z Prawiem i Sprawiedliwością 15 proc.



Sondaż Kantar został przeprowadzony techniką wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 9-14 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1006 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.