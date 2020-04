Sensacja w Sejmie! Posłowie nie wprowadzili do porządku obrad projektu PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Za było 228 posłów, przeciw 228, a 3 wstrzymało się od głosu. Wyłamało się m.in. kilku posłów Porozumienia. Wcześniej, z funkcji wicepremiera zrezygnował Jarosław Gowin.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

13:45

Przerwa w obradach została wyznaczona do wtorku do godziny 15.





13:41

To bardzo ważne żeby mówić jednym głosem, żebyśmy byli w stanie zatrzymać to szaleństwo. Dzisiaj początek nastąpił, opozycja głosowała, jak zawsze w sprawach fundamentalnych, razem. Od samego początku mówiliśmy, że wybory 10 maja to szaleństwo - oświadczył podczas późniejszej konferencji prasowej lider PO Borys Budka.



Dzisiaj nie dopuściliśmy do tego, aby igrać życiem i zdrowiem Polaków, dzisiaj pokazaliśmy, że zwycięstwo z PiS jest możliwe - podkreślił Budka.

13:32

W głosowaniu nad projektem wstrzymali się: Jarosław Gowin, Iwona Michałek i Magdalena Sroka, a sprzeciw z klubu PiS zgłosili: Wojciech Maksymowicz, Grzegorz Puda i Michał Wypij. Nie zagłosował Andrzej Kryj.

Cała opozycja solidarnie zagłosowała przeciw.



13:27

Wyniki głosowania



Wyniki głosowania / Sejm / Sejm

13:23

13:22

Marszałek Sejmu ogłosiła przerwę w obradach do wtorku do godziny 15.



13:20

13:17

Sejm odrzucił wniosek o rozpatrywanie ustawy w sprawie wyborów korespondencyjnych. 228 posłów było za, 228 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

13:14

Sejm głosuje nad przyjęciem pod obrady projektu w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich.



13:10

Sejm przyjął kandydaturę mec. Bartłomieja Sochańskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za jego kandydaturą było 234 posłów, 223 było przeciw, 2 się wstrzymało.



13:07

Rozpoczęło się głosowanie nad kandydaturą mec. Bartłomieja Sochańskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.



13:03

Na mównicę, jako przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości wyszedł Jarosław Kaczyński.



13:00

12:58

Jak informują posłowie opozycji, system do glosowania nie działa zbyt dobrze. Poseł PO Michał Gramatyka napisał na Twitterze, że zagłosował za odrzuceniem informacji premiera Morawieckiego, ale w systemie jego głos został odnotowany "przeciw".



12:51

Opinię komisji sprawiedliwości i praw człowieka przedstawia Marek Ast.



12:47

Sejm przeszedł do głosowania nad kandydaturą mec. Bartłomieja Sochańskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego życiorys sprawozdaje poseł Anna Milczanowska.



12:40

Sejm przyjął informację premiera Morawieckiego do wiadomości.



12:39

Trwa głosowanie nad odrzuceniem informacji prezesa Rady Ministrów o walce z koronawirusem.



12:38

Sejm odrzucił wniosek.



12:37

Sejm głosuje teraz nad wnioskiem o zarządzenie przerwy w obradach.



12:35

W obradach Sejmu bierze udział 427 posłów.



12:34

Marszałek Elżbieta Witek wznawia obrady Sejmu.



12:28

12:21

Przerwa w obradach została przedłużona do 12:30.



12:19

Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że większość posłów Porozumienia poprze pomysł głosowania korespondencyjnego. Dzisiejsza propozycja głosowania korespondencyjnego jest poprawieniem przyjętego wcześniej rozwiązania. Większość Porozumienia poprze ten pomysł - stwierdziła minister rozwoju.



12:15

Dzisiaj zostanie złożony projekt zmiany konstytucji z podpisami klubu PiS, w tym z podpisami prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział Gowin.



12:10

Jarosław Gowin powiedział, że będzie pracował w Sejmie nad poparciem dla jego pomysłu zmiany konstytucji i wydłużenia kadencji obecnego prezydenta o 2 lata.



12:08

Na stanowisko wicepremiera Porozumienie rekomenduje Jadwigę Emilewicz. Porozumienie pozostaje w koalicji rządzącej.



12:06

Jarosław Gowin powiedział, że sam nie poprze pomysłu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych 10 maja, ale swoim posłom przekazał, żeby "dać projektowi szansę".

12:02

12:01

Jarosław Gowin podał się do dymisji z funkcji wicepremiera. Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy; rekomendowaliśmy na funkcję wicepremiera Jadwigę Emilewicz - powiedział Gowin.



11:52

Swoje przemówienie zakończył minister Łukasz Szumowski. Marszałek Ryszard Terlecki zarządził przerwę do 12:20. Wtedy odbędzie się blok głosowań. Posłowie będą głosować nad przyjęciem informacji premiera, a także nad głosowaniem korespondencyjnym w wyborach prezydenckich.



11:51

Nikt nie mówił, że polska służba zdrowia jest "mlekiem i miodem płynąca", ale wykonujemy 8 tys. testów na dobę, walczymy o sprzęt - wyliczał minister zdrowia.



11:50

Walczymy na rynkach całego świata, aby zakupić środki ochronne - zadeklarował Szumowski.



11:48

Medycy mają pierwszeństwo testowania - powiedział Szumowski.



11:47

Obecnie mamy 4,2 tysiąca zakażonych. Mielibyśmy 16,5 tys., osób zakażonych, gdybyśmy nie wprowadzili obecnych środków i ograniczeń w przemieszczaniu - stwierdził szef resortu zdrowia.

11:45

Mamy 1800 pacjentów w szpitalach zakaźnych jednoimiennych. Na 10 tys. łóżek, mamy 107 pacjentów na respiratorach, Respiratorów mamy ok. 1500 w szpitalach zakaźnych i jednoimiennych - poinformował Szumowski.



11:43

Pogłoski o moim skrajnym wyczerpaniu są przedwczesne. Nie przypominam sobie też mojej wypowiedzi, w której mówiłem, że w ministerstwie mam mało pracy - zaczął Szumowski.



11:40

Po serii pytań posłów na mównicę wyszedł minister zdrowia Łukasz Szumowski.



11:29

11:26

11:21

W imieniu koła Konfederacji przemawiał Krzysztof Bosak. Polska powinna być rajem podatkowym dla Polaków. Trzeba rozpocząć obniżanie podatków dla polskich przedsiębiorców i pracowników. To jedyna rozsądna droga - powiedział.

11:16

11:15

W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz: Trzy sprawy są najistotniejsze: utrzymanie sprawnego systemu ochrony zdrowia, prawdziwa tarcza antykryzysowa i pakt solidarności pomiędzy opozycją a rządzącymi, na podstawie którego zostanie nakreślony plan działań na najbliższe miesiące - powiedział kandydat na prezydenta.

11:09

Zmarnowaliście te 3 miesiące, a skala zaniechań jest olbrzymia. Szpitale alarmują, że nie mają odpowiedniego sprzętu, lekarze i pielęgniarki chorują na koronawirusa bo ich nie potrafiliście wyposażyć, ratownicy medyczni na cztery osoby mają jeden kombinezon ochronny - powiedział Gawkowski.

11:08

Lewica proponuje, żeby na czas kryzysu wprowadzić świadczenie kryzysowe dla każdego, kto w czasie epidemii stracił pracę lub zamknął firmę. Takie świadczenie, w wysokości płacy minimalnej, będzie wypłacane przez cały czas trwania kryzysu. Wierzę, że tym razem pan nie wyrzuci pomysłu do kosza, bo gdy tydzień temu PiS odrzuciło wszystkie 200 poprawek jakie zgłosiliśmy. Odrzuciliście pomimo, że dobrze wiecie że miały pomagać ludziom godnie żyć - stwierdził poseł Lewicy.

11:05

Jeżeli nie macie własnych pomysłów, to są do wykorzystania te zgłoszone przez Lewicę. Raz już to Panu z tego miejsca mówiłem ale może trzeba powtarzać do skutku. Posłanki i Posłowie Lewicy codziennie otrzymują dziesiątki listów dot. obawy i strachu o przyszłość. Co ma powiedzieć mąż żonie, którego firma się właśnie zamknęła? Co ma powiedzieć dzieciom Pani Teresa z Suwałk, samotna matka, która dostała wypowiedzenie 31 marca? Co mają powiedzieć młodzi Janek i Marta ze Zgorzelca, którzy do tej pory pracowali na śmieciówkach, a mają ratę kredytu za mieszkanie? Nie słyszycie w PiS-ie zmartwienia ani rozpaczy w ich głosie, prawda? - pytał Gawkowski.

11:04

Dość tego! W społeczeństwie dojrzewa bunt i najwyższa pora skończyć tę Waszą farsę. Domagamy się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. To konstytucyjny sposób przeniesienia wyborów. Ma też pełne uzasadnienie w obecnej sytuacji epidemicznej. Niech nie przyjdzie Wam do głowy wprowadzać stanu wyjątkowego, bo ludzie przyjdą po Was szybciej niż myślicie. Przełóżcie te wybory i zacznijcie zajmować się tym, co ważne -powiedział Gawkowski.

11:02

11:01

11:00

10:58

Owszem, pracujecie, nawet po nocach. Ale na Nowogrodzkiej, gdzie od tygodnia trwają partyjne przepychanki z wicepremierem Gowinem w sprawie wyborów. W ciągu tygodnia nie złożyliście ani jednej ustawy. Ani jednego projektu, który pomógłby zwalnianym pracownikom czy bankrutującym firmom. Za to złożyliście dwie ustawy dotyczące zmieniające kodeks wyborczy. To pokazuje wasze priorytety - powiedział Gawkowski.

10:54

W imieniu Lewicy przemawia poseł Krzysztof Gawkowski. Pan premier mówił długo, ale jak zwykle niczego nie powiedział. Te wszystkie prezentowane dane, nie mają żadnego pokrycia w faktach. Dlaczego pan nie wspomniał, że w marcu prawie pół miliona osób straciło pracę? Dlaczego pan nie powiedział, że kilkaset tysięcy firm zawiesiło działalność lub po prostu zbankrutowało? - stwierdził.

10:50

Apeluję o zaprzestanie propagandy. Niedawno marszałek Terlecki mówił, że mamy najlepszy system ochrony zdrowia. Premier Morawiecki kazał Niemcom się uczyć od Polski. Apeluję o uczciwość. Jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami. Ale apeluję: choć raz bądźcie uczciwi - powiedział Budka.

10:47

W imieniu Platformy Obywatelskiej na mównice wyszedł Borys Budka. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy 20 miliardów na służbę zdrowia? Kiedy upominaliśmy się o prawa opiekunów osób niepełnosprawnych? Kiedy chcieliśmy pomóc wszystkim polskim firmom? Odrzuciliście wszystkie nasze poprawki. (...) Płacząca matka 3-latka i 11-latka pracowała w hotelu, zamknięto z dnia na dzień jej miejsce pracy. To są ludzkie tragedie. A Wy proponujecie, żeby poczta czytała naszą korespondencję - powiedział.

10:39

Po informacji premiera Mateusza Morawieckiego na mównicę wejdą przedstawiciele wszystkich ugrupowań i kół parlamentarnych. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości przemawia poseł Tomasz Latos.



10:38

Zachęcam do przeanalizowania ekspertyz, którymi się posługujemy. Nikt nie wie, w jaki sposób będzie przebiegał ten kryzys. Pandemia przypomina do pewnego stopnia wpływ, jaki miały wszystkie kryzysy jednocześnie. (...) Kryzys jest nietypowy, bo uderza w stronę popytową i podażową gospodarek. Z dużą dozą ostrożności musimy podchodzić do wielu działań. Trzeba konsolidować podejście w ramach polityk gospodarczych, z ostrożnością podchodzić do podejmowanych działań - powiedział w Sejmie premier.

10:35

Kierujemy misje pomocowe do innych krajów. Służy to także zdobywaniu doświadczenia - powiedział Morawiecki.

10:30

Epidemia uderzyła w podstawy gospodarki. Dotknęło to Unię Europejską, która musi teraz zbudować odważny pakiet dla gospodarki. Polska od kilku lat na arenie unijnej mówi głośno - koniec z rajami podatkowymi. To pozwoli uzyskać niezbędne środki - powiedział Morawiecki.

10:28

Do Polski przyjechał już transport 165 nowych respiratorów z 1000 zamówionych - stwierdził premier.



10:27

"200 tys. firm złożyło wnioski do odpowiednich instytucji. Na koniec tego tygodnia spodziewamy się 280 tys. takich wniosków" - poinformował Morawiecki.



10:25

Musimy odbudować polski potencjał produkcyjny, ale też trwałe przebudować strukturę produkcji, aby zabezpieczyć się na przyszłość - stwierdził premier.



10:23

Stoimy przed ogromną niewiadomą w życiu społecznym i gospodarczym. Kryzys, który jest udziałem całego świata, stał się przedmiotem ogromnej troski i analiz - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

10:21

Cały czas zwiększamy liczbę przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa. Obecnie jest to 6-7 tysięcy, w najbliższych dniach będzie to 8-9 tysięcy - stwierdził Morawiecki w Sejmie.

10:19

10:18

10:17

Staramy się czerpać wiedzę z różnych analiz. Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami, w maju, w czerwcu - powiedział Morawiecki.



10:16

Nikt na świecie nie wie, jaki będzie dalszy przebieg epidemii koronawirusa. To powoduje, że musimy starać się zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale także funkcjonować w nowych warunkach - stwierdził Prezes Rady Ministrów.



10:15

10:13

Wszystko co robimy, musi służyć zatrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiemy, że musimy być poddani dyscyplinie, przestrzegać zasad i procedur - powiedział premier.



10:10

Swoje przemówienie zaczął premier Mateusz Morawiecki.



10:08

Posłowie wysłuchać mają informacji premiera Mateusza Morawieckiego nt. sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Przewidziane są 7-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.