Koronawirus niepodzielnie rządzi we wszystkich sferach naszego życia. W najbliższych dniach nadal będzie zajmował również polityków.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, lider Porozumienia Jarosław Gowin (C) na sali obrad Sejmu / PAP/Radek Pietruszka /

Od początku tygodnia czeka nas ciąg dalszy politycznej wojny o majowe wybory prezydenckie - i to nie tylko rządzących z opozycją, ale także przepychanek w łonie Zjednoczonej Prawicy.

W poniedziałek w Sejmie pojawi się projekt ustawy PIS-u dotyczący przeprowadzenia wyborów tylko korespondencyjnie. Na to nie chce się zgodzić Jarosław Gowin i jego Porozumienie, a bez tego wsparcia PiS nie da rady przyjąć projektu.

Gowin ma inny pomysł - chce zmieniać konstytucję, wydłużając kadencję prezydenta do 7 lat, przesuwając w ten sposób wybory. Próbuje przekonać do tego opozycję, ale na razie słyszy wielokrotnie powtarzane "nie". W międzyczasie opozycja zaczyna akcje namawiania wręcz do bojkotu wyborów, gdyby się odbyły.

W tym wszystkim - być może - znajdzie się też czas na coś bardziej dla ludzi. W tym tygodniu mamy poznać założenia tarczy antykryzysowej 2.0, czyli nowe rozwiązania ratunkowe dla gospodarki szarpanej epidemią koronawirusa.