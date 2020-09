47 proc. osób, u których potwierdzono zakażenia koronawirusem, to kobiety, wśród wszystkich zakażonych 7,6 proc. to dzieci - mówił podczas posiedzenia Rady Gabinetowej główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Poinformował, że Polska jest na 16. miejscu w Europie pod względem liczby nowych przypadków zakażeń.

Pinkas podał dane o zakażeniach koronawirusem. Mówił, że do 3 września zanotowano w Polsce 69 tys. przypadków zakażenia, w 47 proc. były to kobiety. Wśród wszystkich zakażonych 7,6 proc. to dzieci. To niezwykle ważne, bo dzięki temu mogliśmy podjąć racjonalną decyzję w sprawie powrotu do szkół - zauważył szef GIS.

Najwięcej - 21 tys. przypadków zanotowano na Śląsku. Jak zastrzegł jednak Pinkas, od dwóch tygodni sytuacja na Śląsku jest stabilna, a liczba aktywnych przypadków spada.



Do 3 września zmarły 2 tys. 92 osoby, 46 proc. z nich stanowiły kobiety. Najmłodsza osoba zmarła miała 18 lat, najstarsza - 99 lat. Średnia wieku zmarłych wynosi 75,7 lat. Nie zanotowano zgonów wśród dzieci.



Szef GIS poinformował, że epidemia ma teraz w dużej mierze charakter ogniskowy. Dominują ogniska w zakładach pracy i na prywatnych imprezach zorganizowanych, szczególnie na weselach.



Do 3 września było 5 tys. zakażeń, których źródła stanowiły zakłady pracy i 922 przypadki zakażeń na weselach. Wśród wszystkich zakażeń 16 proc. było związanych z opieką zdrowotną lub długoterminową. I to jest nasz wielki sukces - podkreślił.



Przekazał, że Polska jest na 16. miejscu w Europie pod względem liczby nowych przypadków zakażeń, a największy wzrost zakażeń jest w tej chwili w Hiszpanii, Francji i na Malcie. Podał też, że według prognoz rozwoju epidemii, którymi dysponuje GIS, możemy być spokojni o dostęp do opieki zdrowotnej i respiratorów.



Dziś resort zdrowia poinformował o 691 nowych przypadkach koronawirusa oraz zgonach 8 osób . Łącznie od początku epidemii w Polsce SARS-CoV-2 zaraziło się 69 820 osób, a 2 100 zmarło. Z kolei liczba ozdrowieńców po raz pierwszy przekroczyła tysiąc.