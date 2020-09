Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę powiatów, które znalazły się w żółtej i czerwonej strefie obostrzeń. Jak podaje resort na żółtej liście znalazło się 7 powiatów, a na czerwonej 3.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

Najnowsza lista powiatów objętych strefami czerwonymi to: Nowy Sącz (woj. małopolskie), limanowski (woj. małopolskie) i pajęczyński (woj. łódzkie).

Strefami żółtymi objęte zostały powiaty: nowosądecki (woj. małopolskie), łowicki (woj. łódzki), lipski (woj. mazowieckie), kolski (woj. wielkopolskie), konecki (woj. świętokrzyskie), przeworski (woj. podkarpackie) i kłobucki (woj. śląskie).

Ministerstwo podało też listę powiatów, które są zagrożone wprowadzeniem w nich ograniczeń. To powiaty: łańcucki, kościerski, otwocki, ostrowski, starogardzki, tatrzański, nowotarski, żuromiński, wieluński i miasto Skierniewice.

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Stworzenie dwóch kategorii - czerwonej i żółtej - spowodowało to, że dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach. Czyli system punktowy, powiatowy w tej chwili działa. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić tę politykę, bo widzimy, że ona przynosi dobre efekty - powiedział mediom wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam dobrą wiadomość, bo w porównaniu z poprzednim tygodniem z 18 powiatów w tej chwili w obu strefach mamy tylko 10 powiatów - poinformował Kraska.





Obostrzenia w żółtej strefie

W strefie żółtej w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje obowiązuje limit: jedna osoba na 4 metry kwadratowe. W siłowniach to jedna osoba na 7 metrów kwadratowych, a w kinach zajętych może być 25 procent miejsc dla publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, w tym w weselach, nie może przekraczać 100 (z wyłączeniem obsługi).

Obostrzenia w czerwonej strefie

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach wprowadzono limit osób: jedna na 10 metrów kwadratowych. W kinach na widowni zajętych może być 25 procent miejsc. W kościołach i innych obiektach kultu dopuszczalne jest obłożenie budynku w 50 procentach, a na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział w uroczystościach rodzinnych, w tym w weselach, została ograniczona do 50 (limit ten nie obejmuje obsługi). Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne jest zakrywanie nosa i ust.