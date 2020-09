W kwarantannie znalazł się oddział psychiatryczny bielskiego szpitala pediatrycznego, w którym przebywa 12 dzieci. Na COVID-19 zachorowała jedna z pielęgniarek.

Śląskie: Oddział psychiatryczny bielskiego pediatryka w kwarantannie. Zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Na razie mamy wynik jednego wymazu. Chodziło o lekarza. Jest ujemny, więc wrócił do pracy. W poniedziałek przeprowadzone zostaną badania pozostałych. To kilka osób z personelu i 12 dzieci - powiedziała dyrektor szpitala Ewa Bachta.

Dzieci pozostaną w placówce. Gdyby wyszły do domów, to do momentu uzyskania wyniku, musieliby zostać objęci kwarantanną także ich rodzice.



Pacjenci mają w szpitalu pełną opiekę. Zabezpieczyliśmy personel. Dysponuje on sprzętem ochronnym. Są bezpieczni - podkreśliła dyrektor.



Jeśli wyniki wymazów pobranych w poniedziałek będą ujemne, wtedy pacjenci zostaną wypisani do domów, a oddział zacznie normalnie funkcjonować.



Pielęgniarka, która zakaziła się koronawirusem, czuła się bardzo źle. Miała wszystkie objawy COVID-19.



W piątek resort zdrowia poinformował o 691 nowych przypadkach koronawirusa oraz o śmierci 8 osób. Łącznie od początku epidemii w Polsce SARS-CoV-2 zaraziło się 69 820 osób, a 2 100 zmarło. Z kolei liczba ozdrowieńców po raz pierwszy przekroczyła tysiąc.



Zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (121), małopolskiego (120), wielkopolskiego (93), podkarpackiego (92), śląskiego (54), łódzkiego (43), pomorskiego (41), dolnośląskiego (27), lubelskiego (27), świętokrzyskiego (15), warmińsko-mazurskiego (15), lubuskiego (13), kujawsko-pomorskiego (11), opolskiego (9), podlaskiego (8), zachodniopomorskiego (2).