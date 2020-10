Przed oszustwami "na koronawirusa" ostrzega Federacja Konsumentów. Chodzi o osoby, które próbują nas naciągnąć, wykorzystując rosnącą w ostatnich dniach liczbę zakażeń.

Trzeba uważać na oferty zabezpieczeń finansowych, które przypominają ubezpieczenia. Trafiają one zwykle do osób starszych, które są przekonywane, że ten produkt jest dla nich niezbędny w środku epidemii. Nie stoją za nimi firmy ubezpieczeniowe, tylko otoczka związana z epidemią. Te osoby są przekonywane, że wykupienie takiego produktu jest dla nich niezbędne, aby przeżyć pandemię. Ta otoczka jest potem brutalnie weryfikowana. Nie stoi za tym żadna wiedza medyczna, ani żaden lekarz - przekonuje w rozmowie z RMF FM prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski.

Przedstawiciele Federacji zwracają też uwagę, aby dokładnie analizować oferty, zwłaszcza jeśli dotyczą wyjazdów chroniących przed koronawirusem oraz zabezpieczenia finansowego na czas epidemii.

Obecnie kwitną oferty pseudomedyczne. Nazywamy je pseudomedycznymi, bo mimo utrudnień w dostępie do lekarza, one nie poprawią naszego stanu zdrowia. Zalecamy bardzo dużą ostrożność przed tego typu zakupami. W nazwie takich ofert padają hasła typu "COVID-19", "koronawirus", "badania", "odporność", "pandemia", jesteśmy na tym punkcie wyczuleni i jest to bezwzględnie wykorzystywane - dodaje Kamil Pluskwa-Dąbrowski.