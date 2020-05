Od poniedziałku 4 maja centra handlowe mogą być otwarte, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Nadal w galeriach będą nieczynne kina, strefy aktywności fizycznej, np. siłownie, place zabaw, parki trampolin, a także strefy gier i wyspy handlowe.

/ Marcin Bielecki / PAP

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne m.in. dla handlu w galeriach. Ich celem - jak podkreśla resort - jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.



Zgodnie z wytycznymi, na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin oraz wysp handlowych. Nie wolno również korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów. Z codziennego użytku pozostają wyłączone też wszelkiego rodzaju fontanny.



Na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych muszą być wydzielone strefy gastronomiczne z widoczną, barierą oddzielającą. "W każdej strefie na jedną osobę powinno przypadać min. 15 m kw. Osoby stojące w kolejce powinny stać w 2-metrowych odstępach. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu powinny im pomóc umieszczone w widocznych miejscach wskazówki (naklejki na podłodze lub stojące znaki)" - uściślono.



W strefie gastronomicznej można kupować żywność wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, czyli na terenie galerii, ani na ulicy.



W sklepach powinien być zachowany 2-m dystans między pracownikami a klientami.

Maseczki i dystans

Zgodnie z rekomendacjami, klienci powinni muszą mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automacie do zakupu maseczek.



Właściciele sklepów w centrach handlowych są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach - również do placówek wewnątrz - a także w toaletach i przy kasach.



"Klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych zapewnionych przez operatora danego sklepu" - czytamy w wytycznych.



Przepisy regulują także zasady parkowania. Zgodnie z nimi klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości, do zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.



Rekomendowana jest także organizacja pracy pracowników z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.



"Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy" - czytamy.

Sklepy budowlane i meblarskie otwarte

Od poniedziałku 4 maja sklepy budowlane i meblarskie znowu są otwarte, ale na jednego klienta musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni. Każdy klient musi mieć zasłonięty nos i usta oraz nosić rękawiczki.



Zgodnie z wytycznymi dystans między obsługą a klientami musi wynosić minimum 2 m. Po każdym kliencie ma być zdezynfekowany PIN-pad, a regularnie, kilka razy w ciągu dnia, powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.



"Należy też nadzorować liczbę klientów oraz sprawdzać, czy klient wchodząc do sklepu zdezynfekował ręce oraz czy posiada zakryte usta i nos" - czytamy.



Na terenie sklepów obowiązuje zakaz spożywania posiłków i produktów; z wyjątkiem przestrzeni socjalnej zarezerwowanej dla pracowników.



Sklepy budowlane i meblarskie muszą zrezygnować z roznoszenia ulotek, wydarzeń promocyjnych i innych akcji, które mogą sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.



Pracownicy sklepów mają ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne, z zachowaniem minimalnej odległości 2 m między osobami.



W wytycznych napisano, że w przypadku stwierdzenia u kogoś wyraźnych oznak zarażenia koronawirusa - jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, taka osoba nie powinna zostać wpuszczona do sklepu. Trzeba też zgłosić taki incydent kierownictwu obiektu.