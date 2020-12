„Od wtorku testy antygenowe można już przeprowadzać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, prezes NFZ wydał zarządzenie w tej sprawie; od środy będą podawane w statystykach zakażeń koronawirusem” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podjęliśmy decyzję, że od dzisiaj testy antygenowe będą dostępne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie wydał zarządzenie, które daje możliwość prowadzenia testów w POZ, wskazując jednocześnie ich wycenę - powiedział we wtorek szef MZ.

Minister poinformował, że dostępne dla przychodni są już formularze, za pośrednictwem których można składać zapotrzebowanie na testy. Jest to strona: testyantygenowe.mz.gov.pl.

Zakontraktowaliśmy 2 mln testów antygenowych, z których część przekazaliśmy już do szpitali, a część do stacji pogotowia. Teraz przekazujemy do POZ - podał Niedzielski. Będzie też możliwość samodzielnego zakupu przez placówki i rozliczenia świadczenia po wyższej stawce.

Minister zaznaczył, że lekarze POZ nadal będą mogli zlecać testy PCR do wykonania w punkcie drive thru - najczęściej przez teleporadę. Test antygenowy pacjent będzie miał zrobiony na miejscu, w poradni POZ.

Szef resortu zdrowia zapowiedział, że od środy wyniki testów antygenowych, które są cały czas na bieżąco raportowane, będą podawane w codziennych statystykach dotyczących zakażeń.

Testy nie dla każdego chętnego

O wprowadzeniu testów antygenowych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej Adam Niedzielski informował już wczoraj podczas konferencji prasowej. Szef resortu zdrowia dopytywany o tę kwestię przez reportera RMF FM zaznaczył, że to lekarze będą decydować, kto na test zostanie skierowany: Lekarz rodzinny będzie, jak zwykle zresztą, tym "gatekeeperem" ,jeśli można tak powiedzieć, czyli będzie osobą, która pilnuje racjonalności systemu.

Szef resortu zdrowia tłumaczył, że zlecenia powinny się pojawiać w sytuacji, kiedy zgodnie z wiedzą medyczną jest zidentyfikowane ryzyko pojawienia się koronawirusa.

Na pewno będą przypadki, że (pacjent - przyp. RMF FM) nie dostanie testu. Jeśli to będzie nie potrzebne i lekarz to uzna - przyznał.