Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli? "Nie wiem, jak to będzie wyglądało na sto procent, ale powiem, jak ja bym to zrobił. Te osoby, które mają do czynienia z dużymi grupami ludzi: medycy, nauczyciele, powinni mieć szczepienia. To warunek dopuszczenia do pracy z większą grupą ludzi. Pracodawcy też powinni mieć możliwość dopuszczania do pracy z dużą grupą ludzi, pracowników, którzy mają szczepienia. Jeśli nie ma szczepienia, niech idzie na zaplecze, do magazynu, choćby nawet w sklepach, czy gdziekolwiek indziej" - powiedział w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

REKLAMA