Kolejne ognisko koronawirusa pojawiło się na limanowszczyźnie w Małopolsce. Okazało się, że zakażony był jeden z muzyków grających na sobotnim weselu koło Mszany Dolnej. Sanepid objął kwarantanną blisko 150 uczestników przyjęcia.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Większość gości weselnych pochodzi z powiatu nowosądeckiego, gdzie od przeszło miesiąca rośnie liczba zakażeń związanych z weselami zorganizowanymi w Nawojowej i Podegrodziu. Także zakażony Covid-19 muzyk pochodzi z Nowego Sącza. Część gości pochodziła także z innych województw.

Jak zapewnia szefowa limanowskiego Sanepidu Renata Tokarska - udało się już dotrzeć do przeszło 90 procent uczestników imprezy. W najbliższą niedziele w Mszanie Dolnej, w specjalnie w tym celu rozstawionym namiocie, będą zorganizowane dla nich wymazy. Dopiero w przyszłym tygodniu będzie wiadomo, ile osób zaraziło się koronawirusem podczas tego wesela.

To kolejne ognisko koronawirusa na limanowszczyźnie - na początku miesiąca doszło do blisko 40 zakażeń przede wszystkim wśród dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii w Koninie w gminie Niedźwiedź.

Wzrasta także liczba zachorowań na koronawirusa w Świętokrzyskiem

Aż 26 osób zaraziło się podczas wesela zorganizowanego na początku miesiąca w Starachowicach.

Wśród zakażonych paradoksalnie nie ma jednak osób mieszkających w powiecie starachowickim. Najwięcej gości weselnych, u których stwierdzono Covid-19, pochodzi z powiatu ostrowieckiego i dwie osoby z powiatu sandomierskiego. Zachorowały także cztery osoby z personelu hotelu, w którym odbywało się przyjęcie. Kwarantanną objęto 133 osoby z niemal całego województwa świętokrzyskiego, ale także innych województw na terenie kraju. Wszystkie one przejdą testy na koronawirusa.

Kolejne zarażenie stwierdzono także u księdza jednej z parafii w Sandomierzu. Sanepid poszukuje osób, które miały w ostatnim czasie kontakt z duchownym