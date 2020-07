Do końca wakacji specjalny zespół powołany przez ministra zdrowia ma opracować plan na to, jak poradzić sobie z drugą falą koronawirusa w Polsce. Szczyt zachorowań spodziewany jest na jesień. Wtedy też druga fala Covid-19 zapewne spotka się ze szczytem zachorowań na grypę. Każdego roku na grypę i choroby grypopodobne choruje do 4 milionów osób.

