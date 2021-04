Małymi etapami będzie odbywać się luzowanie obostrzeń. Tak przewidują w rozmowie z RMF FM epidemiolodzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Michał Dobrołowicz, RMF FM: Panie profesorze, czy szkoły podstawowe są miejscem, które będzie otwierane najszybciej, już w najbliższych dniach?

profesor Krzysztof Tomasiewicz, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze: Szkoły są jak zwykle ważnym punktem. Widzimy aspekty psychologiczne związane z nauką zdalną, trudnościami, jakie ma część uczniów. Myślę, że szkoły będą faktycznie pierwszym elementem do luzowania, ale z dużym nadzorem nad sytuacją. Natomiast moim zdaniem, wielokrotnie to mówiłem, otwarcie sklepów w galeriach handlowych czy salonów fryzjerskich, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, to jest absolutnie wykonalne. Pamiętajmy jednak, że to nie jest koniec, wciąż muszą obowiązywać reguły dotyczące liczby klientów, zachowania sprzedawców i samych klientów. Mam wrażenie, że często osoby, które odwiedzają takie miejsca, nie do końca rozumieją, czego wymaga się od nich. Tu zasady będą pewnie obowiązywały pewnie przez kolejnych kilka miesięcy.

Siłownie, baseny pod dachem - czy tu jest szansa na otwarcie takich miejsc jeszcze w maju?

Powiem wymijająco. Będziemy mieli za chwilę ciepło, temperatura będzie coraz wyższa, sport na świeżym powietrzu nikomu nie zaszkodził, a jeżeli to będzie organizowane w sposób racjonalny, myślę, że niedługo, jeszcze nie teraz, sport w pomieszczeniach zamkniętych też wróci - podkreśla profesor.

Epidemiolog i były wiceminister zdrowia profesor Marcin Czech przekonuje z kolei w rozmowie z RMF FM, że sport w pomieszczeniach zamkniętych ma szansę wrócić w czerwcu.

Oczywiście, ważny będzie reżim sanitarny. Chodzi o to, aby nie wpuszczać na basen czy do siłowni tłumu. Jednak wydaje się, że jeśli utrzyma się obecny trend dotyczący liczby zakażeń, racjonalnie w czerwcu będzie można otwierać takie miejsca - podkreśla w rozmowie z RMF FM.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pandemii koronawirusa? Śledź naszą relację: Francja zaszczepi pracowników handlu. W Polsce oczekiwanie na decyzje ws. obostrzeń [NA ŻYWO]