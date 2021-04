Cała Europa przygotowuje się do lata, znosząc koronawirusowe restrykcje. Tymczasem w Polsce dziś zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - to on zdecyduje, co dalej z obowiązującymi ograniczeniami. Podjęto już natomiast decyzje, dotyczące Narodowego Programu Szczepień - 4 maja rozpocznie się rejestracja osób między 18. a 29. rokiem życia, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia. Aktualny bilans pandemii w kraju, to 2 704 571 zakażonych i 62 734 zmarłych pacjentów. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie znajdziesz w naszej relacji.

