Jak będą w tym roku wyglądać uroczystości Pierwszej Komunii? Jak wpłynie na ich organizację epidemia koronawirusa i obowiązujące obostrzenia? Archidiecezja warszawska wydała komunikat, w którym odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące tych kwestii i organizacji Pierwszych Komunii na jej terenie.

Zdj. ilustracyjne / Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Jak podano w komunikacie termin Pierwszej Komunii ma być ustalany przez proboszcza danej parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które mają do niej przystąpić.

"W zależności od warunków parafialnych należy rozważyć przystępowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w małych grupach, a nawet indywidualnie, biorąc pod uwagę różne terminy" - napisał ks. Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej. Jak dodał, przy organizacji Pierwszej Komunii mają być uwzględnione nie tylko obowiązujące obostrzenia, ale też postulaty dotyczące bezpiecznego przebiegu uroczystości zgłaszane przez rodziców.

"Obowiązek przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach, którzy są pierwszymi katechetami dla swoich dzieci i odbywa się w rodzinach, które są Kościołem Domowym. Duszpasterze i katecheci pełnią rolę wspomagającą względem rodziców poprzez prowadzone lekcje religii, katechezy i spotkania (w obecnym czasie formą najbezpieczniejszą są spotkania online, ale tam gdzie to możliwe nie można wykluczyć spotkań w formie bezpośredniego spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego)" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Archidiecezji Warszawskiej. Jak dodano, na proboszczu parafii spoczywa obowiązek zweryfikowania stopnia przygotowania i dopuszczenia dzieci do przyjęcia sakramentu.