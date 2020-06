Premier Czech Andrej Babisz poinformował na Twitterze, że zdecydował się otworzyć od piątku w południe granice z Austrią i Niemcami oraz zezwolić na nieograniczone podróże na Węgry. Zmian nie będzie za to na granicy polsko-czeskiej.

We wtorek otwarto granice ze Słowacją, a pod koniec maja rząd zezwolił, by Czesi, Słowacy i Węgrzy odwiedzali swoje kraje bez konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa i bez kwarantanny. Warunkiem był powrót do kraju przed upływem 48 godzin.

Strona słowacka otworzyła granice dla Czechów w czwartek o północy.



Czeski rząd oświadczył też w poniedziałek, że od 15 czerwca wprowadza system dzielący kraje na bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne, ale docelowo zmierza do zezwolenia na swobodne podróżowanie do większości krajów Unii Europejskiej.

Zmiany również na Węgrzech

Na zmiany w polityce międzynarodowej zdecydował się również węgierski rząd. "Obywatele Austrii, Czech Słowacji i Węgier mogą od piątku jeździć bez ograniczeń między swoimi krajam"i - oświadczył szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto w nagraniu, zamieszczonym w piątek na swoim profilu na Facebooku.



Ustaliliśmy, że dzięki skutecznej obronie przed pandemią od godz. 8 dziś rano umożliwiamy nawzajem swoim obywatelom przebywanie na terytorium innego kraju. Wpuszczamy bez ograniczeń na terytorium Węgier obywateli Austrii, Czech i Słowacji i umożliwiamy Węgrom wyjazd bez ograniczeń do tych krajów - oświadczył.



Podkreślił, że oznacza to, iż już nie jest potrzebny negatywny wynik testu na koronawirusa i obowiązek kwarantanny, skasowaliśmy też 48-godzinnny limit czasu przebywania w tych krajach, wprowadzony 27 kwietnia.



Szykujemy podobne porozumienia z innymi krajami - dodał Szijjarto, wymieniając w szczególności Niemcy, które są najważniejszym partnerem handlowym Węgier i gdzie pracuje wielu Węgrów, a także Chorwację.



Węgry zamknęły swe granice dla ruchu osobowego obywateli innych krajów w związku z pandemią koronawirusa 17 marca.