Już 1031 przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również we środę łącznie o czterech zgonach.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Wojtek Jargiło /

Mamy 31 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 11 osób z woj. dolnośląskiego, 7 osób z woj. wielkopolskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 2 osób z woj. lubuskiego, 2 osób z woj. śląskiego oraz po 1 osobie z woj. małopolskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego.



Wcześniej potwierdzone przypadki dotyczą: 9 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego i lubelskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. małopolskiego.



Kolejnych przypadków, o których informuje resort jest 74. Potwierdzone przypadki dotyczą: 39 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. łódzkiego, 5 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. śląskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. zachodniopomorskiego, woj. opolskiego i woj. małopolskiego.





Resort poinformował też w środę o kolejnych ofiarach śmiertelnych koronawirusa. W szpitalu w Bolesławcu zmarł 71-letni mężczyzna. Z kolei we Wrocławiu zmarło dwóch mężczyzn w wieku 41 i 71 lat. Kolejna ofiara śmiertelna, to 80-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. Pacjent zmarł w Skarżysku Kamiennej.



Łącznie jest w Polsce jest już 1031 osób zakażonych koronawirusem - w tym 14, to ofiary śmiertelne.