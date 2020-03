Ministerstwo Zdrowia we wtorek poinformowało o kolejnych 8 przypadkach zakażenia koronawirusem, wcześniej resort poinformował o 17 nowych potwierdzonych przypadkach zachorowań. Równocześnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 9 osoby w Polsce zakażonej koronawirusem. Popołudniu liczba zakażony wzrosła o kolejne 25 przypadków. Łącznie w Polsce jest już 799 przypadków zakażeń koronawirusem.

W Polsce potwierdzono kolejne przypadki zakażenia koronawirusem / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Resort zdrowia poinformował o 8 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą one 7 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. warmińsko- mazurskiego. Ministerstwo potwierdziło również śmierć dziewiątej osoby zakażonej koronawirusem. 68-latek był proboszczem parafii w Białopolu. Ks. Borzęcki trafił początkowo do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. 18 marca wykryto u niego koronawirusa i przewieziono go do szpitala zakaźnego w Puławach.

Potwierdzone wcześniej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczą 5 osób z woj. zachodniopomorskiego i 5 osób z woj. śląskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 2 osób z woj. opolskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i wielkopolskiego.



Po południu MZ poinformował o kolejnych przypadkach, tym razem - 25. Dotyczą one 10 osób z woj. małopolskiego, 8 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. lubelskiego oraz 1 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego. Łącznie w Polsce zanotowano już 799 przypadków zakażenia koronawirusem.





Wczoraj resort zdrowia poinformował o 116 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, co było największym dotychczas wzrostem liczby zachorowań. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło również ósmy przypadek śmierci osoby zakażonej koronawirusem . Zmarły to 83-latek za Szczyrku, który zmarł w szpitalu w Tychach.