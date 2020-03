Nie żyje 71-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Bolesławcu. Jak informuje dyrektor placówki, mężczyzna nie miał chorób towarzyszących. To 13. ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby: 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące.



W Polsce odnotowano 927 przypadków koronawirusa w Polsce. Dziś resort zdrowia poinformował o 26 nowych zakażeniach.



Do tej pory na Dolnym Śląsku zakażenie koronawirusem potwierdzono u 134 osób.



Przypomnijmy, że re wtorek, 17 marca, resort zdrowia poinformował o śmierci 57-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Mężczyzna miał choroby współistniejące.



W piątek 13 marca zmarł we wrocławskim szpitalu 73-letni mężczyzna, który z powodu innych chorób trafił do szpitala w stanie ciężkim. Był niewydolny oddechowo przez kilka dni.