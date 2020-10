Ponad dwukrotnie wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba mandatów wypisanych przez policjantów osobom, które wbrew obowiązkowi nie nosiły maseczek. Kar wystawiono łącznie 475. Funkcjonariusze wypisali ponadto 55 wniosków do sądu o ukaranie osób, które mandatów nie przyjęły. Najwięcej, bo prawie 2700 i interwencji polegało na pouczeniu.

Krzysztof Zasada sprawdza, jak będą wyglądały kontrole maseczek / Karolina Bereza / RMF FM

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa cała Polska od soboty znajdzie się w tzw. strefie żółtej. Oznacza to m.in. obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych.



Liczba mandatów wypisanych przez funkcjonariuszy policji osobom, które nie nosiły maseczek w miejscach, gdzie był taki obowiązek, w ciągu ostatniej doby wzrosła dwukrotnie. Tylko nieznacznie jednak zwiększyła się liczba wszystkich interwencji wobec osób, które nie zasłaniają ust i nosa.

To policjanci decydują o tym, jak pouczyć lub ukarać osobę, która nie nosi maseczki.



Jest to indywidualna decyzja policjanta. Interwencja może zostać zakończona pouczeniem, ukaraniem mandatem lub też sporządzeniem wniosku o ukaranie do sądu. Najważniejsza jest reakcja - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.

Nasz reporter sprawdził, jak wyglądają interwencje wobec osób, które nie noszą maseczek. Zobacz filmy!

Krzysztof Zasada sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 1. Karolina Bereza / RMF FM

Funkcjonariusze Policji pokazują, jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 2. Karolina Bereza / RMF FM

Krzysztof Zasada w rozmowie z policjantami sprawdza jak będą wyglądały kontrole maseczek. Przypadek 3. Karolina Bereza / RMF FM

Warto pamiętać, że policjanci mogą także sporządzić notatkę dla sanepidu. Wtedy osoba, która nie posiada maseczki, naraża się na karę administracyjną w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy pod rygorem natychmiastowej wykonalności.