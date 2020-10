Cała Polska w strefie żółtej od 10 października. To oznacza, że zasady obowiązujące w strefie żółtej od soboty rozciągnięte zostaną na cały kraj. To między innymi obowiązkowe noszenie maseczek, także w przestrzeni publicznej. Rząd wprowadza kolejne ograniczenie: limit osób biorących udział w imprezach, także rodzinnych, został ustanowiony na 75. Od soboty także wszystkie lokale gastronomiczne będą otwarte tylko do godziny 22:00. Takie są informacje, które przekazał podczas trwającej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. "Dzisiaj jesienią druga fala pandemii do nas dotarła" - oświadczył i zapowiedział, że w sobotę poznamy kolejne zasady walki z Covid-19. "Jestem przekonany, że spowolnią wzrost zakażeń" - oświadczył. Dziś Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane - w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono testami u 4280 osób. Zmarło kolejne 76 osób.

15:01

Premier dodał, że nasze podejście do epidemii musi sprawić, że uda nam się spowolnić rozwój nowych zakażeń na terenie całego kraju.

"Tylko w ten sposób unikniemy tego co najgorsze w gospodarce, czyli lockdownu. Nie chcemy do tego doprowadzić. I jednocześnie najgorsze w służbie zdrowia, to co obserwowaliśmy w większości UE, czyli niedostępność służby zdrowia dla pacjentów" - powiedział.

15:00

Minister zdrowia: w ten weekend obowiązuję vacatio legis dla imprez rodzinnych.



14:58

Od rygorystycznego zachowywania zasad obowiązujących w strefie żółtej - którą od 10 października będzie cały kraj - będzie zależało tempo spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa - podkreślał w czwartek premier Mateusz Morawiecki prosząc wszystkich o zapoznanie się z tymi zasadami.



14:57

Szef rządu: "maksymalna liczba gości podczas imprez okolicznościowych będzie ograniczona do 75 osób, czyli takie zasady jak w strefach żółtych: w restauracjach jedna osoba na cztery metry kwadratowe, wydarzenia kulturalne z udziałem 25 proc. publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz stu osób w plenerze".

14:55

W czerwonej strefie 38 powiatów, m.in. Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.



14:48

Minister zdrowia: planujemy dalsze zwiększanie roli m.in. lekarzy rodzinnych w opiece nad pacjentami z koranowirusem.



14:44

"Dzisiaj jesienią druga fala (pandemii) też do nas dotarła i musimy się z nią zmierzyć w sposób zdecydowany, kategoryczny, ale jednocześnie korzystając z doświadczeń, których nabraliśmy" - mówił szef rządu na konferencji prasowej.

14:42

Morawiecki argumentował, że "dzisiaj cała Europa to strefa żółta lub czerwona. Są kraje, które już wprowadzają stany nadzwyczajne. Mamy do czynienia z daleko idącymi restrykcjami".





14:39

Od soboty lokale gastronomiczne będą zamykane o godzinie 22:00.





14:37

Premier: w sobotę przedstawimy kolejne zasady walki z Covid-19.



14:32

Na konferencji prasowej szef rządu zwrócił uwagę na czwartkowy rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem przekraczający 4 tys., czyli - zaznaczył - ok. 30 proc. więcej niż w środę.

"To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło mniej więcej co trzy dni. To jest już bardzo duża liczba i chcemy, żeby ta liczba była ograniczona, żeby nastąpiło wypłaszczenie tej liczby, czyli chcemy zastosować podobną strategię choć w innych okolicznościach do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu" - mówił premier.

Morawiecki wskazał, że według ostatnich danych zmarło 76 osób, z tego 68 osób miało "bardzo poważne lub poważne współistniejące choroby".

14:31

Limit gromadzący się w jednym miejscu osób został ograniczony do 75.

14:26

Premier: od soboty od 10 października w całym kraju będą obowiązywały zasady w żółtej strefie.







14:25

Premier: mamy jeszcze 500 wolnych respiratorów dla pacjentów z Covid-19 i kolejne 500 w magazynach.



14:19

Premier: w ciągu kilku dni o kilka tysięcy zwiększy się liczba dostępnych łóżek dla pacjentów z koronawirusem



14:05

Maseczki obowiązkowe na świeżym powietrzu na terenie całego kraju - nieoficjalnie ustalili dziennikarze RMF FM. Taki wymóg mają ogłosić na wspólnej konferencji prasowej szef rządu i minister zdrowia.

13:35



Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski mieli wystąpić o 13:30 na wspólnej konferencji prasowej w kancelarii premiera, ale jest opóźnienie.



Ogłoszona dziś aktualizacja listy powiatów z dodatkowymi obostrzeniami zacznie obowiązywać od soboty. W piątek mieszkańcom poszczególnych miast objętych restrykcjami mają o tym przypomnieć SMS-y z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To rozwiązanie nie było do tej pory stosowane.



LISTĘ POWIATÓW Z OBOSTRZENIAMI BĘDZIEMY AKTUALIZOWAĆ NA BIEŻĄCO

Od soboty w żółtej strefie znajdą się powiaty:

Od soboty w czerwonej strefie znają się powiaty:

Od soboty w czerwonej strefie, z najpoważniejszymi ograniczeniami, znajdzie się 38 powiatów, m.in. tatrzański, otwocki i kartuski. Na liście są też m.in. Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin.

W woj. kujawsko-pomorskim w czerwonej strefie będzie powiat aleksandrowski i Grudziądz.

W woj. lubelskim w czerwonej strefie będą powiaty: janowski, łęczyński i włodawski, a w woj. łódzkim: bełchatowski, wieluński i Piotrków Trybunalski.

W woj. małopolskim czerwone będą powiaty: limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański; w woj. mazowieckim: otwocki i szydłowiecki, a w woj. opolskim powiat oleski.

W woj. podkarpackim w czerwonej strefie będą powiaty: dębicki i mielecki; w woj. podlaskim: białostocki, zambrowski i Suwałki, a w woj. pomorskim: kartuski, kościerski, pucki, słupski i Sopot.

W woj. śląskim czerwona strefa obowiązywać będzie w powiecie kłobuckim; w woj. świętokrzyskim w powiecie kieleckim i w Kielcach, a w warmińsko-mazurskim w powiatach: bartoszyckim, działdowskim, iławskim i w ostródzkim.

W woj. wielkopolskim czerwone powiaty to: krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński, a w woj. zachodniopomorskim - Koszalin.

Lista powiatów zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami:

Żółta i czerwona strefa: Zmiany w obostrzeniach

Zmiany w obostrzeniach dla poszczególnych stref / Ministerstwo Zdrowia /

Od soboty w powiatach objętych strefą żółtą i czerwoną obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia. Co się zmienia?



Noszenie maseczki na otwartej przestrzeni będzie obowiązkowe nie tylko w czerwonej, ale również w żółtej strefie.

Osoby bez maseczki muszą dysponować zaświadczeniem lekarskim / Ministerstwo Zdrowia /

Bez maseczki, tam gdzie jej noszenie jest konieczne, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu, będzie z całą surowością karana - zapowiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego związanego z przestrzeganiem DDM: dezynfekcji, dystansu i maseczek - dodał.

Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP zaznaczył, że osoba, która z przyczyn zdrowotnych, nie może zakrywać ust i nosa będzie musiała na wezwanie policjanta czy funkcjonariusza straży miejskiej okazać zaświadczenie lekarskie.

Do tej pory wystarczało samo oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego - podkreślił Ciarka. Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje podczas kontroli i znacznie ułatwi egzekwowanie przepisów przez funkcjonariuszy - stwierdził.



Policjanci będą mogli weryfikować autentyczność dokumentu u jego wystawcy, jeżeli będą mieli podejrzenie, że może być podrobiony. Podrobienie jak i posłużenie się fałszywym zaświadczeniem będzie rodziło dla takiej osoby skutki prawne związane z przestępstwem poświadczenia nieprawdy określonym w art. 270 kk i takiej osobie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 5 - ostrzegł Ciarka.



W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Nowością jest zakaz udostępniania lokali na imprezy. / Ministerstwo Zdrowia /

Nowością jest zakaz udostępniania lokali na imprezy.



Niestety cześć lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, które przypominam, są zakazane we wszystkich strefach, udostępniały swoją przestrzeń. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które spowodują, że każda taka impreza, która będzie odbywała się "przy okazji", jak to się mówiło podczas tłumaczenia, będzie naruszeniem przepisów rozporządzania - mówił we wtorek minister Niedzielski.

Zgromadzenia mają być organizowane w odległości co najmniej 100 metrów od siebie / Ministerstwo Zdrowia /

Wyznaczona ma być też minimalna odległość między zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m. Chodzi o to, by wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu po to, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.