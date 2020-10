"Okres Wszystkich Świętych należy rozłożyć na poszczególne weekendy, a 1 listopada zamknąć cmentarze" - ocenił w rozmowie z Interią dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. "Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas" - podkreślił.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Zastanówmy się, Wszystkich Świętych to nie tylko wizyta na cmentarzu, to także spotykanie się całych rodzin, wspólne spędzanie czasu. Nagle 20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać po całej Polsce. Co więcej, 1 listopada jest w tym roku w niedzielę, a zatem to będzie cały weekend - tłumaczył dr Grzesiowski w rozmowie z Interią. Jeśli dodamy do tego statystyki z poprzednich lat, zobaczymy też , ile wypadków drogowych jest w tym okresie. Wiele z tych osób musi trafić do szpitala. Czy znajdą się dla nich wolne łóżka? Obawiam się, że nie - przyznał.

Jak podkreślił dr Grzesiowski w rozmowie z Interią, ograniczenia powinny zostać wprowadzone, ale należałoby ogłosić je z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie 30 października. Wtedy ludzie dostaliby szału - przyznał. Jak zatem jego zdaniem powinna wyglądać oficjalna informacja w tej sprawie?



Apelujemy o niewyjeżdżanie na Wszystkich Świętych, ale jeśli już ktoś się zdecyduje, to rozłożenie tych wyjazdów w czasie albo np. tylko w obrębie jednego województwa - zasugerował ekspert.





Nie ma takich planów, byśmy wprowadzili zakaz poruszania się na 1 listopada - zapewnił wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w odpowiedzi na pytanie reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego. Obecnie na cmentarzach obowiązuje nakaz dystansu w strefie zielonej. Jeżeli nie możemy zachować dystansu 1,5 metra odległości między osobami, wówczas zakładamy maseczkę - dodał. W strefach żółtej i czerwonej od soboty obowiązuje nakaz nakładania maseczek na cmentarzach - zapowiedział.

Jeszcze 1 paździenika wiceminister zdrowia Waldemar Kraska nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o ewentualne ograniczenia na 1 listopada. Być może trzeba będzie ten ruch ograniczyć, ale to jeszcze jest przed dnami. Musimy to na bieżąco analizować, w jaki sposób do tej kwestii podejść - powiedział Kraska. Dodał, że kontakty międzyludzkie w tym okresie mogą skutkować zakażeniem. To jest jeszcze do dyskusji, w tej chwili nie ma żadnych decyzji, jeśli chodzi o Dzień Wszystkich Świętych - zaznaczył.