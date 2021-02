W piątek odbyła się konferencja prasowa szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika rządu Piotra Müllera. Spotkanie poświęcono epidemii koronawirusa.

Podczas konferencji prasowej rząd omówił aktualną sytuację epidemiczną, a także przekazał nowy harmonogram szczepień przeciwko Covid-19.



Do 7 marca chcemy zakończyć szczepienia nauczycieli. Od 22 marca ruszą szczepienia służb mundurowych i osób w wieku od 60 do 65 lat - poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Polityk przekazał również, że od 15 marca prowadzone będą szczepienia przewlekle chorych osób z grupy IB.



Według danych rządu w Polsce mamy już ponad 2,5 mln wykonanych szczepień, z czego ponad 1,690 mln to szczepienia pierwszą dawką.



To są dane, które potwierdzają, że trzymamy się założonego już wiele tygodni temu scenariusza, w którym chcieliśmy osiągnąć 3 mln szczepień pierwszą dawką do końca kwartału - zauważył Dworczyk.

Harmonogram szczepień. Co się zmienia [LISTA]:

rząd do 7 marca chce zakończyć szczepienia nauczycieli;

od 7 marca rozpoczniemy szczepienia uzupełniające kadry medycznej. Grupa 0 będzie szczepiona, zgodnie z wytycznymi, szczepionką AstraZeneca;

od 22 marca ruszą szczepienia służb mundurowych;

22 marca ruszają także szczepienia osób w wieku od 60 do 65 lat;

od 15 marca prowadzone będą szczepienia przewlekle chorych osób z grupy IB.

/JOHAN NILSSON/TT /PAP/EPA





Problemy w punktach szczepień

Przykro nam, wobec wszystkich seniorów, którzy mają zmieniane terminy szczepień, ale wynika to ze zmian harmonogramu dostaw. Początkowo mieliśmy deklarowane 14 mln dawek szczepionki do końca 1. kwartału, następnie liczba ta spadła do poniżej 6 mln, ostatnio wzrosła do nieco pow. 8 mln. Elastyczną logistyką staramy się minimalizować problemy w punktach szczepień - przekazał Michał Dworczyk.



Ograniczenie dostaw i zmiany harmonogramu, które wprowadzają producenci szczepionek, są trudne. Mimo to, jesteśmy w lepszej sytuacji niż niektóre kraje, bo możemy prowadzić szczepienia w sposób płynny - podkreślił.



Rząd przedstawił również aktualny harmonogram dostaw szczepionek przeciwko Covid-19. Możecie go zobaczyć grafice umieszczonej w mediach społecznościowych.



Dynamiczny wzrost zakażeń

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że w Polsce notowany jest obecnie bardzo drastyczny przyrost nowych zakażeń.



Cytat Trzecia fala pandemii jest już w Polsce. (...) Widzimy bardzo dynamiczny przyrost nowych zakażeń. Średnia dzienna w ostatnich tygodniach wahała się na poziomie 5300-5500 przypadków, w tym tygodniu osiągnęła czy nawet przekroczyła 6,5 tysiąca, co oznacza ponad 23-procentowy wzrost w tej skali z tygodnia na tydzień - co podkreślam, bo to oznacza, że mamy już do czynienia z trwałą tendencją, mówimy już o trendzie Adam Niedzielski