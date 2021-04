"Egzaminy maturalne odbędą się w terminie; rozpoczną się 4 maja i będą trwały ponad 20 dni. Będą przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej" - przekazał prezydent Andrzej Duda tuż po zakończeniu Rady Gabinetowej, która dotyczyła sytuacji epidemicznej w kraju. "Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali mnie, że sytuacja epidemiczna wygląda lepiej niż się spodziewali" - dodał polityk.

Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Lange / PAP

Prezydent oświadczył, że podczas posiedzenia Rady Gabinetowej "wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące sytuacji epidemicznej w Polsce zostały omówione".



Zdecydowałem się na zwołanie tej Rady Gabinetowej, ponieważ jesteśmy w momencie specyficznym. Z jednej strony w momencie, w którym walczymy z pandemią koronawirusa i mamy rzeczywiście bardzo wysokie liczby osób, które zostają zakażone koronawirusem, ale z drugiej strony jesteśmy na etapie rozpędzającego się programu szczepień przeciwko koronawirusowy, który - mam nadzieję - doprowadzi nas do pokonania pandemii koronawirusa - uzasadnił po spotkaniu Andrzej Duda.



W pierwszej części spotkania rozmawiano o "ogólnej sytuacji w kraju".

Chcę przekazać, poinformować opinię publiczną, wszystkich moich rodaków, przede wszystkim zarówno pan premier, jak i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali - poinformował prezydent.



De facto patrząc tydzień do tygodnia, okres do okresu liczba tych zakażeń jest raczej liczbą spadającą. Obawiali się (premier i minister zdrowia - red.), że sytuacja po świętach wielkanocnych może być gorsza niż jest obecnie, a ta sytuacja w ich mniemaniu nie jest zła - relacjonował Andrzej Duda.

W związku z tym prezydent przekazał, że egzaminy maturalne w tym roku odbędą się w terminie. Rozpoczną się 4 maja i będą trwały ponad 20 dni. Będą przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej - oświadczył polityk.



Służba zdrowia wytrzyma trzecią falę epidemii koronawirusa?

Andrzej Duda zaznaczył również, że szczególnie interesowała go kwestia na ile system opieki zdrowotnej jest zabezpieczony na wypadek znaczących wzrostów zakażeń koronawirusem.

Otrzymałem informację, że obecnie w skali kraju zajęte jest 34,5 tysiąca łóżek szpitalnych, przy czym system w tej chwili na potrzeby walki z koronawirusem w szpitalach - tych regularnych, jak i również stworzonych dodatkowo szpitalach tymczasowych, dysponuje ponad 45 tysiącami łóżek - powiedział prezydent.

Polityk przekazał, że wolnych dla pacjentów jest zatem ponad 10 tysięcy łóżek. Duda dodał, że cały czas trwa uzupełnianie tego systemu. Przewiduje się, że ta liczba łóżek wzrośnie jeszcze o 6 do 7 tysięcy. W istocie zatem ten zapas w stosunku do obecnie notowanej liczby łóżek, byłby o 16, nawet do 17 tysięcy łóżek większy. Sądzę więc, iż należy uznać, że pod tym względem jesteśmy absolutnie zabezpieczeni - zaznaczył Andrzej Duda.



Jeśli chodzi o dostępność respiratorów - jak mówił prezydent - obecnie zajętych jest w całym kraju ponad 3370 takich urządzeń.





Ale ogólna liczba dostępnych w tym momencie respiratorów wynosi ponad 4300, a więc 1000 respiratorów obecnie cały czas jest w rezerwie, gotowych na to, żeby przyjąć ewentualnych chorych. Nic nie wskazuje na to, aby taki wzrost znaczący, de facto o jedną trzecią w stosunku do tego, co mamy obecnie mógł w najbliższym czasie nastąpić - powiedział prezydent.



W istocie zatem chcę bardzo mocno podkreślić, że zarówno pod względem liczby łóżek szpitalnych, jak i pod względem liczby respiratorów, polskie społeczeństwo może czuć się bezpiecznie. System jest przygotowany i jest zapewnione bezpieczeństwo na tyle, iż zakładam, że każda osoba, która będzie tego respiratora potrzebowała po to, żeby ratować jej życie i zdrowie, będzie mogła się pod tym respiratorem znaleźć - podkreślił Duda.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie prezydent. Stanowiska przedstawione w trakcie posiedzenia Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Poprzednio Rady Gabinetowe prezydent zwoływał na początku września oraz w połowie marca 2020 r. Oba posiedzenia były poświęcone kwestii epidemii koronawirusa.

