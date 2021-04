Ministerstw Zdrowia informowało o 28 487 nowych zakażeniach koronawirusem. Niechlubną listę otwiera Śląsk (4686). W ciągu ostatniej doby zmarło 768 pacjentów z Covid-19.

/ Leszek Szymański / PAP

Mamy 28 487 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (4686), mazowieckiego (3676), wielkopolskiego (3285), dolnośląskiego (2872), małopolskiego (2219), łódzkiego (2139), kujawsko-pomorskiego (1442), pomorskiego (1323), podkarpackiego (1078), lubelskiego (1065), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (734), opolskiego (717), lubuskiego (716), świętokrzyskiego (712), podlaskiego (556).

268 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób. Razem to aż 768 pacjentów.

Ogółem liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 2 528 006 osób. Zmarło 57 427 pacjentów.

Obłożenie w szpitalach

W szpitalach przebywa 34 550 pacjentów z Covid-19, o 314 mniej niż w czwartek. Wspomagania respiratorem wymaga 3376 chorych, o 14 więcej niż dzień wcześniej - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, w piątek 2 kwietnia, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 955 pacjentów, w tym 3157 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 26 marca, w szpitalach było 27 779 pacjentów, z czego 2730 pod respiratorami.

Resort zdrowia w piątek poinformował też, że kwarantanną objęto 439 436 osób.

Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 2 107 776 osób.

Luzowanie obostrzeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM , że najprawdopodobniej znoszenie obowiązujących do 18 kwietnia obostrzeń będzie przebiegało regionami.

"W gruncie rzeczy teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji to nie jest nawet poziom zachorowań, ale sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów. To główny element, który różnicuje regiony. Są regiony, które same sobie nie radzą i pomagają im sąsiednie województwa" - powiedział minister zdrowia.

Dodał, że taka sytuacja "jest raczej przesłanką za tym, żeby regionalizować też znoszenie obostrzeń".

Aktualne obostrzenia obowiązujące do 18 kwietnia

Zamknięcie sklepów budowlanych i meblowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw., przy czym hurtownie i składy budowlane zostają otwarte

W kościołach i placówkach handlowych pow. 100 m kw. obowiązuje limit jednej osoby na 20 m kw. zamiast dotychczasowych 15 m kw.

Zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Zamknięte zostały również przedszkola i żłobki dla wszystkich z wyjątkiem dzieci służb medycznych i mundurowych

Działalność obiektów sportowych została ograniczona wyłącznie do uprawiania sportu zawodowego

Zamknięte są hotele z wyjątkiem hoteli robotniczych

Zamknięte są kina, teatry, muzea i galerie sztuki

Zamknięte są sklepy w centrach handlowych, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni i sklepów zoologicznych

Zamknięte są sauny, solaria i kasyna

Zamknięte są siłownie i kluby fitness

Wszystkie szkoły działają w trybie zdalnym

