Główny Inspektor Sanitarny na prośbę ministra zdrowia wysłał do wszystkich wojewódzkich inspektoratów w kraju nakaz wzmożenia kontroli sanitarnych we wszystkich punktach handlowych – powiedział w środę rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Główny Inspektor Sanitarny wysłał na prośbę ministra zdrowia do wszystkich wojewódzkich inspektoratów w kraju prośbę, a w właściwie nakaz wzmożenia kontroli sanitarnych we wszystkich punktach handlowych w kraju - zaznaczył Andrusiewicz. Zauważył, że osoby w kościołach, autobusach, tramwajach "są bardziej kategoryczne w przestrzeganiu tych obostrzeń".

Uściślił, że chodzi o to, by przeprowadzić bardziej intensywną kontrolę personelu i ekspedientów w punktach handlowych sprawdzającą, czy stosują się do wymogów epidemicznych, czyli przede wszystkim czy zakładają maseczki.

Wskazane zostało, że w przypadku łamania standardów epidemicznych wskazanych w rozporządzeniach i ustawach przysługuje możliwość inspektorowi sanitarnemu nałożenia grzywny zgodnie z art. 116 Kodeksu wykroczeń - wyjaśnił dalej.

"Przeważają względy medyczne"

Dodał, że w ostatnich dniach służby sanitarne przeprowadziły 7-8 tys. kontroli. Rzecznik MZ powiedział bardzo istotne jest egzekwować zasłanianie nosa i ust w przestrzeniach publicznych.

Widzimy, że poza szczepieniami to jest ten główny element, który przynosi rezultaty - powiedział rzecznik MZ.

Pytany o kolejne obostrzenia powiedział, że jeśli w Polsce przestrzegano by tych, które są obecnie, to udało by się zmniejszyć poziom transmisji koronawirusa.

Widzimy, że w transporcie miejskim po kontrolach policji na sytuacja się poprawiła, teraz chcemy zadbać, żeby sytuacja ta poprawiał się również w obiektach handlowych - dodał.

Oczywiście względy medyczne są dla nas najważniejsze, pamiętajmy też o względach społecznych - nie jesteśmy społeczeństwem austriackim ani niemieckim. Inaczej też reagujemy na różnego rodzaju działania chociażby administracji rządowej, więc my musimy wyważyć względy społeczne ze względami społecznymi. Oczywiście względy medyczne przeważają - przekonywał.