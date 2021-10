Od północy z niedzieli na poniedziałek zaczęły obowiązywać nowe, zaostrzone zasady wjazdu do Czech z Polski, Cypru i Holandii dla osób niezaszczepionych przeciw Covid-19. Kraje te są traktowane jako państwa o wysokim stopniu ryzyka epidemicznego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Testy i kwarantanna

Dla osób, które nie mają certyfikatu szczepienia lub nie chorowały na Covid-19 w ciągu 180 dni przed podróżą do Czech, zmiana oznacza, że najwcześniej w piątym i najpóźniej w 14. dniu po przyjeździe do Czech muszą wykonać test PCR na obecność koronawirusa; do tego czasu muszą przebywać w samoizolacji.

Zmiana zasad ma związek z decyzją czeskiego ministerstwa zdrowia, które w minionym tygodniu zaktualizowało tzw. mapę podróżnika, obrazującą poziom ryzyka epidemicznego w poszczególnych krajach oraz wymagania związane z wjazdem do Czech z tych państw.

Czterem poziomom odpowiadają na mapie kolory: zielony, pomarańczowy, czerwony i ciemnoczerwony. Na mapie opublikowanej w piątek Polska wraz z Cyprem i Holandią zostały zaliczone do 14 państw Unii Europejskiej oznaczonych kolorem czerwonym.

IV fala pandemii w Czechach

Sytuacja epidemiczna w Czechach pogarsza się od kilku tygodni. W sobotę w kraju odnotowano 2751 nowych zakażeń koronawirusem, czyli najwięcej w ciągu jednego dnia weekendu od 27 marca.

W ostatnim tygodniu rząd wprowadził nowe obostrzenia - w miejscach pracy, w których w jednym pomieszczeniu znajdują się co najmniej dwie osoby, wymagane będzie noszenie maseczek klasy FFP2. Kolejne restrykcje zostaną wprowadzone 1 listopada - od tej daty restauratorzy będą musieli weryfikować, czy ich klienci mają certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa.

Zmiana restrykcji na Słowacji

Na Słowacji od dzisiaj 10 powiatów zakwalifikowanych jest do strefy czarnej. To dwa razy więcej niż jeszcze w niedzielę.

W ramach nowych restrykcji na zewnątrz trzeba zasłaniać usta i nos maseczką, zamknięte są hotele i aquaparki, restauracje mogą sprzedawać dania tylko na wynos, a niezaszczepieni nie mogą korzystać ani z basenów, ani z wyciągów narciarskich.