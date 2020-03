Poczta Polska poinformowała o wznowieniu wysyłania części przesyłek zagranicznych. Ta decyzja dotyczy m.in. korespondencji do Niemiec, Czech, Słowacji i na Ukrainę.

Zdj. ilustracyjne / Poczta Polska / Materiały prasowe



14 marca Poczta Polska informowała o zawieszeniu przyjmowania wszystkich przesyłek do innych krajów. Dziś poinformowano, że ta decyzja uległa zmianie.

Do Niemiec można wysyłać listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres. Do Czech i Słowacji - listy (priorytetowe i ekonomiczne) i paczki (priorytetowe i ekonomiczne). Na Ukrainę wysłać można listy (ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz paczki UKRAINA PLUS.

Na Białoruś, Litwę, Łotwę oraz do Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Holandii Poczta Polska znów przesyła listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne. Z kolei do Meksyku, drogą morską - listy ekonomiczne. Natomiast do USA i Kanady drogą morską idą listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych do innych krajów nadal obowiązuje.

Poczta Polska informowała, że w związku z koronawirusem do wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z klientami, trafiły rękawiczki i płyny dezynfekcyjne. Skrócono też godziny pracy urzędów i wprowadzono zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba.

"Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury. Spółka jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie" - podkreślono w komunikacie Poczty Polskiej.