Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku objęty całkowitą kwarantanną / Adam Warżawa / PAP

"Decyzją sanepidu oraz dyrekcji Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku został objęty całkowitą kwarantanną. Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u 15 osób z personelu medycznego i pracownika karetki, zatrudnionego w firmie zewnętrznej świadczącej dla nas usługi" - poinformowała w sobotę rzeczniczka placówki Lidia Metel-Czarnowska.

Podkreśliła, że kwarantanna nie oznacza całkowitego zamknięcia szpitala i ewakuacji pacjentów. Aby jednak zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, zawieszono do 3 maja włącznie działalność izby przyjęć.

"W szpitalu dobrowolnie zgodziła się pozostać na okres 8 dni wymagana część personelu medycznego. Jest to około 40 osób, które będą dyżurowały w systemie zmianowym. Pracownicy nie będą mogli opuszczać placówki. W kolejnych dniach personel ten zostanie przebadany na obecność wirusa. Po tym okresie zastąpi go kolejna grupa medyków. Umożliwi to zachowanie ciągłości pracy" - relacjonowała Metel-Czarnowska.

W lecznicy pozostaną pacjenci, którzy bezwzględnie wymagają hospitalizacji psychiatrycznej, natomiast pozostali chorzy będą - za zgodą rodzin - wypisywani do domów.

Jak podkreślił Arkadiusz Bobowski, p.o. dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku: "Wypisywane będą tylko i wyłącznie te osoby, których stan zdrowia jest stabilny. W tych przypadkach konieczne będzie zapewnienie odpowiednich warunków kwarantanny domowej przez rodzinę i najbliższych chorego. Każdy wypisywany pacjent obowiązkowo przejdzie test na obecność wirusa".

"Szacujemy, że w obecnej sytuacji pod naszą opieką pozostanie nieco ponad 200 pacjentów" - dodał.

Ponieważ lecznica wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów, osoby wymagające całodobowej hospitalizacji będą kierowane do najbliższych szpitali z oddziałami psychiatrycznymi: m.in. do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim i Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.