Wchodzący w życie w środę stan klęski żywiołowej potrwa co najmniej do 20 marca - powiadomił w poniedziałek rząd Portugalii. Stan klęski żywiołowej, który ogranicza m.in. możliwość wjazdu do kraju został ogłoszony z powodu nasilenia się epidemii Covid-19.

REKLAMA