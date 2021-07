Szpitale w Tunezji osiągają limity wydolności wraz ze wzrostem nowych przypadków zachorowań na Covid-19 - poinformowała dzisiaj francuska agencja AFP. Liczba wszystkich zgonów w tym 12 milionowym kraju od początku pandemii przekroczyła 15 tysięcy.

Zdj. ilustracyjne / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA

Liczba wszystkich zachorowań w Tunezji od początku kryzysu sanitarnego przekroczyła już 445 tys. przypadków, a kolejne 600 osób znajduje się w szpitalach na intensywnej terapii.

Jak informuje AFP, w stolicy kraju Tunisie, wszystkie łóżka do reanimacji są już zajęte, a w pozostałej części kraju zapełnione w 92 proc. W szpitalach także zaczyna brakować tlenu.

Brakuje aparatów tlenowych i dotarliśmy do momentu, w którym trzeba wybierać, kogo ratować pierwszego - komentuje pielęgniarz Imen Fteiti ze szpitala w Kairuan.



Lekarz z drugiego największego szpitala w Kairuan Slah Soui twierdzi, że wzrosty są spowodowane "lekkomyślnością i brakiem poszanowania zasad dystansu społecznego", ale także z powodu "niskiego poziomu szczepień".



Ponad 5 tys. zakażeń dziennie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Tunezji od początku lipca notuje się wyraźne wzrosty zachorowań na Covid-19 wykraczające ponad 5 tys. nowych przypadków zakażeń dziennie. Wczoraj liczba zakażeń nieco zmalała i wyniosła 4686 przypadków. Od początku miesiąca notuje się po ok. 100 zgonów dziennie.



W Tunezji jedynie 575 tys. osób jest w pełni zaszczepionych, co odpowiada zaledwie 4 proc. populacji kraju.