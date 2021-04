W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 30 546 nowych zakażenia koronawirusem. Zmarło 497 pacjentów z Covid-19. Obecnie zajętych jest ponad 3,1 tys. respiratorów i niemal 32 tys. łóżek covidowych. E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 została wznowiona – poinformował w nocy z czwartku na piątek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Niestety, podobnie jak wczoraj, po kilku godzinach pojawiły się problemy. Jak ogłosiło brazylijskie ministerstwo zdrowia, w marcu z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 66,5 tys. osób. Był to najgorszy miesiąc od wybuchu epidemii. Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) zaleciła, by osobom poniżej 60. roku życia, które przyjęły pierwszą dawkę preparatu przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca, w ramach drugiej dawki podawano szczepionkę firm BioNTech/Pfizer lub Moderny. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Patrol policji i przechodnie w maseczkach na warszawskich bulwarach / Paweł Supernak / PAP

18:03 POLSKA

COVID-19 od początku trwania pandemii do 29 marca zdiagnozowano wśród 23 095 lekarzy, u 2403 lekarzy dentystów, 1994 diagnostów laboratoryjnych, 2903 farmaceutów, 36 felczerów, 59 012 pielęgniarek, 5833 położnych i u 4213 ratowników medycznych.



Choroba ta skończyła się tragicznie dla 138 lekarzy, 16 lekarzy dentystów, 2 diagnostów laboratoryjnych, 12 farmaceutów, 4 felczerów, 131 pielęgniarek, 19 położnych i 16 ratowników medycznych. Dane obejmują zgonów stwierdzone w trakcie hospitalizacji.







18:00 Czechy

Premier Andrej Babisz skrytykował w piątek decyzję Unii Europejskiej, która rozdzieliła 10 mln szczepionek przeciwko Covid-19 częściowo między wszystkie kraje UE oraz między najbardziej potrzebujące państwa. Czesi oprotestowali taki mechanizm i stracili około 70 tys. szczepionek.



Czechy razem ze Słowacją, Bułgarią, Chorwacją, Estonią i Łotwą były w grupie, która miała dostać większe niż wynikające tylko z liczby mieszkańców dostawy szczepionki Pfizer. Na skutek wspólnego z Austrią i Słowenią sprzeciwu, Praga nie dostanie około 70 tys. szczepionek. Dostanie 269 tys. wynikające z proporcjonalnego rozdzielenia preparatów. Po opublikowaniu decyzji Lizbony, Austria zadeklarowała, że przekaże Czechom 30 tys. szczepionek.







17:35 Szkocja

W Szkocji przestał w piątek obowiązywać wprowadzony ponad trzy miesiące temu nakaz pozostawania w domach. Przez najbliższe trzy tygodnie jej mieszkańcy powinni pozostawać w okolicy, czyli w granicach własnej jednostki administracyjnej.



17:11 Włochy

W znajdującej się koło Rimini we Włoszech wspólnocie dla osób wychodzących z narkomanii wśród stwierdzonych 450 zakażeń koronawirusem nie było ani jednego ciężkiego przypadku. Zainteresowali się tym naukowcy, którzy zbadają ten fenomen.





Zobacz również: Zagadkowy przebieg epidemii we wspólnocie wychodzących z narkomanii





16:11 Wielka Brytania

Biotechnologiczny start-up z Oksfordu tworzy szczepionki, które w przyszłości będą uodparniały na różne szczepy wirusów. Do projektowania szczepionek przeciwko Covid-19, malarię i HPV brytyjska firma Baseimmune wykorzystuje sztuczną inteligencję.



Założony przez grupę naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego biotechnologiczny start-up zebrał 685 tys. funtów na stworzenie szczepionek, które potencjalnie mogą zapewnić odporność na wszystkie przyszłe szczepy, w tym koronawirusa - informuje poświęcony koronawirusowi portal N Coronavirus, związany z anglojęzyczną gazetą "The National" ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.



Firma wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizę big data do przewidywania zmian zachodzących w wirusach oraz do identyfikacji "odpornych na przyszłość" antygenów, które będą stanowić kluczowe elementy szczepionek kolejnej generacji.





15:33 Kraków

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaproponował cztery lokalizacje masowych szczepień: halę WKS Wawel, halę widowiskowo-sportową Suche Stawy, Miejskie Centrum Opieki przy ul. Wielickiej i Tauron Arenę. Punkty zostaną uruchomione po akceptacji wojewody małopolskiego.



Zgodnie z informacjami przekazanymi w piątek przez magistrat, docelowo w tych punktach ma pracować łącznie 30 zespołów szczepiących.



Za szczepienia w tych lokalizacjach będzie odpowiadało Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. W tym momencie gmina prowadzi uzgodnienia z Miejskim Centrum Opieki w zakresie podziału kompetencji, organizacji sprzętu i wyposażenia, a także liczby personelu i składu zespołów szczepiących.

15:00 Polska

Dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło już 121 170 medyków i 148 115 pielęgniarek - wynika z zestawienia z 30 marca, przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia.



Ponadto dwoma dawkami zaszczepiono też 28 165 lekarzy dentystów, 19 412 położnych, 19 095 farmaceutów, 8 934 diagnostów laboratoryjnych i 261 felczerów.



Szczepienia personelu medycznego rozpoczęły się 27 grudnia ubiegłego roku w szpitalach węzłowych. Otrzymywali oni na początku dwudawkową szczepionkę mRNA firmy Pfizer. Obecnie na rynku unijnym dostępne są jeszcze dwa preparaty - koncernu AstraZeneca i Moderny. W połowie kwietnia w punktach szczepień powinna pojawić się jednodawkowa szczepionka Jonhson & Jonhson.





14:14 Łódzkie

272 miejsca dla pacjentów dostępne są już w szpitalu tymczasowym w łódzkiej hali Expo.



Placówka stała się buforem bezpieczeństwa epidemicznego w regionie - powiedział ordynator szpitala tymczasowego w Łodzi Grzegorz Cieśla.



W ciągu najbliższych dwóch tygodni spodziewany jest tam gwałtowny wzrost hospitalizacji.

14:06 Śkąskie

Na Śląsku odnotowano dziś najwięcej nowych przypadków zakażeń koroanwirusem.Potwierdzono ponad 4700 pozytywnych wyników. W ciągu ostatniej doby karetki w regionie wyjeżdżały do chorych na Covid-19 ponad pół tysiąca razy. To ponad 75 procent wszystkich wyjazdów ambulansów. To powoduje, że czasami tworzą się kolejki karetek - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.





13:40 Polska

"Proszę nam oddać, nasz miejski szpital!" - wiceprezydent Warszawy wzywa ministra Niedzielskiego do wycofania się z decyzji o wprowadzeniu komisarza do Szpitala Południowego. Renata Kaznowska zapowiada też zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji ministra zdrowi i mówi, że nowa rządowa komisarz nie poprawiła przez tydzień wydolności placówki.





Szpital Południowy, który wchodzi w skład spółki Szpital Solec, stał się w ostatnich dniach przedmiotem sporu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z władzami Warszawy, którym wojewoda zarzucił opieszałość w organizacji pracy placówki.



W ubiegły piątek minister Adam Niedzielski poinformował, że decyzją wojewody do spółki został wprowadzony pełnomocnik, którym jest dr Ewa Więckowska, była prezes Szpitala Solec.





13:30 Andrusiewicz o liczbie zakażonych

Nadal przygotowujemy się do wzrostów hospitalizacji - mówi rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz, mając na myśli rosnącą liczbę chorych w szpitalach.



Jak dodaje, dzisiejsze dane mówiące o spadku liczby zakażeń koronawirusem w stosunku tydzień do tygodnia, nie mogą być powodem do lekceważenia epidemii.

12:55 Niemcy: Ważna decyzja ws. szczepień osób poniżej 60. roku życia

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) zaleciła, by osobom poniżej 60. roku życia, które przyjęły pierwszą dawkę preparatu przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca, w ramach drugiej dawki podawano szczepionkę firm BioNTech/Pfizer lub Moderny.

"Zamiast drugiej dawki od AstraZeneca rekomenduje się podanie dawki szczepionki typu mRNA 12 tygodni po pierwszym zastrzyku" - zaleciła Stiko w zaktualizowanej rekomendacji.

Po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki specyfiku AstraZeneki zaczyna słabnąć zapewniana przez niego ochrona - wskazuje Stiko.

W Unii Europejskiej jedyne dopuszczone dotąd szczepionki typu mRNA przeciw Covid-19 to preparaty opracowane przez BionTech/Pfizer oraz Modernę. Specyfik AstraZeneki to tzw. szczepionka wektorowa.

12:48 Dzienny rekord szczepień przeciwko Covid-19 w Hiszpanii

Służby medyczne Hiszpanii zaszczepiły w czwartek przeciwko Covid-19 rekordową liczbę osób, prawie 307 tys. - poinformował resort zdrowia tego kraju. Ministerstwo zapowiedziało też przyspieszenie szczepień wraz z nowymi dostawami od koncernów farmaceutycznych.

Dotychczas w Hiszpanii zaszczepiono podwójną dawką preparatu przeciwko koronawirusowi 2,8 mln obywateli. Z łącznej liczby blisko 9,7 mln dawek wykorzystano już podczas szczepień 86 proc.

12:40 Andrusiewicz: W tendencji epidemicznej może się coś zmieniać

Przedwczoraj w naszych statystykach mieliśmy wyhamowanie dynamiki do poziomu poniżej 10 proc, wczoraj do poziomu 3 proc., a dzisiaj ta dynamika jest ujemna tydzień do tygodnia. Jest to pierwszy sygnał, że w tendencji epidemicznej może się coś zmieniać - powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył jednocześnie, że jest zbyt wcześnie, aby mówić, że mamy do czynienia ze stałym trendem spadkowym.

Andrusiewicz podkreślił, że wszystko zależy od zachowań społecznych. Nie możemy przyjmować tego jako jaskółkę dobrej nadziei i z dość dużą swobodą podejść do najbliższych dni, bo ta sytuacja może się diametralnie odwrócić - powiedział.

12:30 Rusza rehabilitacja postcovidowa

W Polsce rusza program rehabilitacji pocovidowej. Skorzystać z niego będą mogli wszyscy z problemami wydolności zarówno fizycznej, jak i oddechowej. Prowadzona będzie w domu, ambulatoryjnie, w oddziałach rehabilitacji, zakładach rehabilitacji leczniczej i uzdrowiskach - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



"Decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rusza w Polsce szeroki program rehabilitacji pocovidowej. Skorzystać z niego będą mogli wszyscy z problemami wydolności zarówno fizycznej, jak i oddechowej" - przekazał resort.

11:30 Kraska: Myślę, że jesteśmy na szczycie trzeciej fali

Myślę, że w tej chwili jesteśmy na szczycie trzeciej fali pandemii w Polsce. Mówię na szczycie, bo wydaje się, że ten szczyt osiągnęliśmy w tym tygodniu - ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy, że w tej chwili dość trudna sytuacja jest w województwach zachodnich i południowych, troszkę lepsza jest na północy czy na wschodzie - dodał.



Wszystko zależy od nas samych. Przed nami są święta Wielkiejnocy, więc mój apel, żebyśmy jednak zostali w domu wśród najbliższych, ponieważ każde kontakty powodują to, że koronawirus niestety się rozprzestrzenia, jego aktywność jest coraz większa. Musimy jeszcze te dwa, trzy tygodnie wytrzymać, zdać egzamin - myślę ostatni w tej pandemii. Wiemy, że szczepienia ruszają na masową skalę. Myślę, że niedługo uzyskamy populacyjną odporność - mówił wiceminister.





10:50 Ponad 30 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 30 546 nowych zakażenia koronawirusem. Zmarło 497 pacjentów z Covid-19. Obecnie zajętych jest ponad 3,1 tys. respiratorów i niemal 32 tys. łóżek covidowych.

10:20 Budapeszt: Ofiary Covid-19 upamiętnione kamykami

Długi sznur z ponad 20 tys. kamyków ułożono na wyspie Małgorzaty w Budapeszcie, upamiętniając w ten sposób osoby zmarłe na Covid-19 na Węgrzech. Inicjatorką akcji jest Partia Ludowa Nowy Świat, której przewodniczy menedżer służby zdrowia Gabriella Lantos.



Na każdym kamyku napisano liczbę, pod którą osoby figurują w oficjalnej statystyce, oraz ich wiek. Ułożono je przy ścieżce rowerowej od strony Pesztu na wstążce w węgierskich barwach narodowych: czerwono-biało-zielonej.

09:30 Znów są problemy z rejestracją na szczepienia

Po wielkiej wpadce - seria mniejszych: nasi Słuchacze i Internauci donoszą o problemach z zapisaniem się na szczepienie przeciw Covid-19 i ze zmianą - obowiązkową - wyznaczonego im wczoraj terminu. Według sygnałów, które otrzymujemy, kłopoty dotyczą wszystkich trzech ścieżek rejestracji: infolinii, systemu esemesowego i Internetowych Kont Pacjenta.

08:20 Ponad 81 tys. nowych zakażeń w Indiach

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano ponad 81 tys. nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od sześciu miesięcy - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Ponad połowę infekcji wykryto w stanie Maharasztra ze stolicą w Bombaju.



Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Indiach wzrosła w piątek o 469 i wynosi obecnie 163 396. Więcej jest tylko w USA, Brazylii i Meksyku.

08:18 Rekord zakażeń i zgonów na Ukrainie

Na Ukrainie w czwartek zarejestrowano najwięcej zakażeń koronawirusem (prawie 20 tys.) i zgonów (433) od początku pandemii - wynika najnowszych z danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. To trzeci dzień z rzędu z rekordową liczbą zmarłych.



Zakażenie wykryto w czwartek u ponad 800 dzieci i prawie 500 pracowników medycznych. Do szpitali przyjęto ponad 5 tys. osób, a za wyleczonych uznano ok. 10 tys. pacjentów.

07:50 Lekarze apelują o samodyscyplinę w czasie świąt

"Apelujemy do pacjentów o samodyscyplinę w czasie świąt!" - podkreślają lekarze w rozmowie z RMF FM. Wielkanoc przypada na szczyt trzeciej fali pandemii w Polsce. W czasie świąt także musimy pamiętać o zaleceniach sanitarnych - zaznacza kardiolog profesor Filip Szymański. Za naszego pacjenta nie założymy maseczki, nie podejmiemy decyzji, jak duża liczba osób będzie miała siedzieć przy świątecznym stole - dodaje.

05:55 Irlandia rozszerza wymóg kwarantanny

Irlandia rozszerzyła obowiązek odbywania 12-dniowej płatnej kwarantanny w wyznaczonych hotelach przez przyjezdnych z kolejnych 26 państw i terytoriów. Mimo sugestii naczelnego lekarza kraju rząd nie dopisał do listy żadnego kraju UE ani USA.

Wśród krajów dodanych do listy jest dziewięć europejskich: Albania, Andora, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, San Marino i Serbia, a także m.in. Izrael, Katar i Nigeria. W przypadku wszystkich nowo dopisanych państw i terytoriów obowiązek odbycia kwarantanny w hotelach wejdzie w życie w najbliższy wtorek od godz. 4 rano.



Ponieważ z liczącej dotychczas 33 pozycji listy zdjęty został Mauritius, obowiązkowa kwarantanna w hotelach będzie dotyczyła przyjazdów z 58 państw i terytoriów - 19 z Afryki, 18 z obu Ameryk, po 10 z Europy i Azji oraz jednego z Oceanii. Jedynym państwem członkowskim UE, po przyjeździe z którego jest jest to wymagane, pozostaje Austria.



05:25 Marzec najgorszym miesiącem epidemii w Brazylii

Jak ogłosiło brazylijskie ministerstwo zdrowia, w marcu z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 66,5 tys. osób. Był to najgorszy miesiąc od wybuchu epidemii - podkreślono. Od marca 2020 r. zmarły 325 284 osoby. W lutym liczba zgonów wynosiła 30,4 tys.

W ciągu ostatniej doby zmarło 3769 Brazylijczyków, a liczba nowych zakażeń koronawirusem wyniosła 91 097. W Brazylii - drugim po USA kraju świata najmocniej zaatakowanym przez Covid-19 - zarejestrowano dotąd łącznie 13 mln zakażeń koronawirusem



W największym mieście kraju i zarazem jego stolicy gospodarczej - Sao Paulo, aż 64 proc. zakażeń spowodowała w ub. miesiącu nowa odmiana koronawirusa, która jest znacznie groźniejsza niż poprzednie mutacje, oznaczona jako wirus typu P1 (P 1). Wariant ten pochodzi ze stolicy Amazonii, Manaos, gdzie epidemii towarzyszy najwyższy w kraju wskaźnik śmiertelności wśród chorych.

05:10 Doprecyzowanie przepisów dot. siłowni i basenów

Od dziś tylko kadry narodowe w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą mogły korzystać z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness - ogłosiło Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

"Wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness. 2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów (...), które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z wymienionych obiektów" - napisano w ministerialnym komunikacie.

Ograniczenie dostępu do tych obiektów, wprowadzone już w marcu m.in. dla sportowców-amatorów, to efekt dużej liczby zakażeń Covid-19. Wchodząca w życie w piątek zmiana ma na celu ułatwienie zadania sportowcom, którzy przygotowują się do udziału w igrzyskach - w miejscach, w których trenują, nie będą mogły pojawiać się już żadne osoby, niebędące członkami narodowych kadr.

Obecnie nie mogą odbywać się żadne rozgrywki poza zawodowymi, ale i w nich musi obowiązywać ścisły rygor sanitarny, a na trybuny nie mają wstępu kibice. Amatorzy mogą trenować jedynie poza obiektami sportowymi.

"Niezwłocznie po odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej, MKDNiS podejmie wszelkie starania, aby przywrócić jak najszerszą dostępność tych obiektów" - dodano w komunikacie.

05:05 E-rejestracja na szczepienia wznowiona

E-rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 została wznowiona - poinformował w nocy z czwartku na piątek pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS-ów.

W czwartek rano minister Dworczyk informował w Porannej rozmowie w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.



Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.