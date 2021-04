Rząd zakazuje korzystania z siłowni pozaolimpijskim związkom sportowym. Niespodziewanie opublikował nowe rozporządzenie, w którym zamknął furtki pozwalające na legalne korzystanie z tych miejsc większości klientów.

Do dziś z siłowni, basenów, centrów fitness i klubów mogli korzystać - jak zapisano w rozporządzeniu - członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych. To powodowało, że powstało wiele związków sportowych - np. Polski Związek Przeciągania Liny, Polski Związek Latania na Miotle czy Polski Związek Grania w Butelkę. Ludzie się tam zapisywali, od razu byli powołani na reprezentantów w Polski i mogli legalnie ćwiczyć. Rząd pół roku przymykał oko na to jawne omijanie zakazu zamknięcia siłowni.

Od dziś z siłowni i basenów jako sportowcy mogą korzystać jedynie reprezentacji Polski w oficjalnych dyscyplinach olimpijskich. To sprawia, że skończy się omijanie zakazu.

"Wprowadzona zmiana pozwoli na bezpieczne prowadzenie treningów i utrzymanie cyklu treningowego reprezentantom Polski w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Przepis ma zagwarantować kadrowiczom, że przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio będą przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Dzięki temu we wskazanych miejscach nie będą mogły przebywać osoby postronne." - przekonuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

"Wprowadzane ograniczenia wynikają ze wzrostu liczby zakażeń Covid-19 i mają służyć ograniczeniu sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Niezwłocznie po odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej, MKDNiS podejmie wszelkie starania, aby przywrócić jak najszerszą dostępność tych obiektów." - dodaje resort.

Polskie Związki Sportowe w sportach olimpijskich:

- Polski Związek Alpinizmu

- Polski Związek Badmintona

- Polski Związek Baseballa i Softballa

- Polski Związek Biathlonu

- Polski Związek Bobslei i Skeletonu

- Polski Związek Bocci

- Polski Związek Bokserski

- Polski Związek Curlingu

- Polski Związek Golfa

- Polski Związek Gimnastyczny

- Polski Związek Hokeja na Lodzie

- Polski Związek Hokeja na Trawie

- Polski Związek Jeździecki

- Polski Związek Judo

- Polski Związek Kajakowy

- Polski Związek Karate

- Polski Związek Kolarski

- Polski Związek Koszykówki

- Polski Związek Lekkiej Atletyki

- Polski Związek Łuczniczy

- Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

- Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

- Polski Związek Narciarski

- Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

- Polski Związek Piłki Nożnej

- Polski Związek Piłki Siatkowej

- Polski Związek Pływacki

- Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

- Polski Związek Rugby

- Polski Związek Rugby na Wózkach

- Polski Związek Sportów Saneczkowych

- Polski Związek Sportów Wrotkarskich

- Polski Związek Sportu Niesłyszących

- Polski Związek Strzelectwa Sportowego

- Polski Związek Szermierczy

- Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego

- Polski Związek Tenisa Stołowego

- Polski Związek Tenisowy

- Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

- Polski Związek Triathlonu

- Polski Związek Zapaśniczy

- Polski Związek Żeglarski

- Związek Piłki Ręcznej w Polsce

