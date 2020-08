Ożywienie gospodarcze na całym świecie nastąpi szybciej, jeśli przyszła szczepionka przeciwko koronawirusowi zostanie udostępniona wszystkim jako dobro publiczne - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO zapewnia, że szczepionka przeciwko Covid-19 będzie traktowana jak dobro publiczne / PACO SANTAMARIA / PAP/EPA

Dzielenie się szczepionkami lub udostępnianie innych narzędzi naprawdę pomaga światu dojść do siebie - zaznaczył szef WHO, przemawiając przez łącze wideo na Forum Bezpieczeństwa w Aspen w amerykańskim stanie Kolorado. Szczepionkowy nacjonalizm nie jest dobry - dodał, nawiązując do rywalizacji krajów i firm farmaceutycznych, którym zależy na zdobyciu jak najwięcej zamówień z wyprzedzeniem.

Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan zapytany o rosyjską szczepionkę odpowiedział, że należy potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność jakiejkolwiek szczepionki, niezależnie od jej pochodzenia. Wyraził też przekonanie, że najlepiej wykazać skuteczność szczepionki w wyniku tradycyjnych badań klinicznych, a nie celowego zakażania ochotników.



Zdaniem przedstawicieli WHO "przywództwo Stanów Zjednoczonych i wsparcie tego kraju dla zdrowia publicznego na świecie uratowały wiele istnień ludzkich". Niedawne wycofanie się USA z WHO nie dotyczyło finansów, ale relacji agencji ONZ z Chinami. Tedros Adhanom Ghebreyesus.wyraził nadzieję, że Waszyngton ponownie rozważy swoje stanowisko w tej sprawie.