W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 8 427 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 541 pacjentów z Covid-19. Na szczepienie od dziś mogą się w Polsce zapisywać osoby w wieku 40 i 41 lat. Rząd ogłosił, że w długi majowy weekend w miastach wojewódzkich będą działać mobilne punkty szczepień. Główny Inspektorat Sanitarny zapewnił, że woda w naszych kranach nie zawiera wirusa SARS-CoV-2. W Indiach panuje dramatyczna sytuacja epidemiczna. Dziś zanotowano kolejny rekord zakażeń i zgonów. Stosy pogrzebowe płoną w całym kraju. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

W Indiach panuje dramatyczna sytuacja epidemiczna.

17:35 Niemcy

W Niemczech po raz pierwszy od początku kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi zaszczepiono ponad milion osób jednego dnia. 1,1 mln szczepień oznacza więcej niż jeden procent całej populacji, podkreślił minister zdrowia Jens Spahn.





17:30 Moderna

Amerykańska firma biotechnologiczna Moderna ogłosiła, że zwiększy globalną produkcję szczepionki przeciwko Covid-19 do 3 miliardów dawek w 2022 roku - poinformowała agencja Associated Press.



17:27 Mobilne szczepienia

"Zaszczep się w majówkę". Od 1 do 3 maja w miastach wojewódzkich będą działały mobilne punkty szczepień. W Krakowie takie miasteczko powstało już na Rynku Głównym.



Miasteczko szczepień na krakowskim rynku

17:10 Indie

W Indiach panuje niezwykle trudna sytuacja epidemiczna. W całym kraju płoną stosy pogrzebowe.















17:00 Woda

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i do celów gospodarczych. Nie zawiera wirusa SARS-CoV-2 - podkreślił GIS.



Zdjęcie ilustracyjne

16:55 Włochy

23 osoby zakażone koronawirusem przyleciały w środę do Rzymu samolotem z Indii - poinformowały władze medyczne stołecznego regionu Lacjum po przeprowadzeniu testów. Wśród zainfekowanych jest dwóch członków załogi. Na pokładzie były 223 osoby.



Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zostali od razu poddani testom na obecność wirusa w związku z zaostrzeniem reguł sanitarnych z powodu skrajnie trudnej sytuacji epidemicznej w Indiach.

Dalsze badania, prowadzone przez rzymski szpital zakaźny Spallanzani, mają potwierdzić, czy osoby zakażone mają groźny wariant wirusa z Indii. Wszyscy z pozytywnym wynikiem i członkowie ich rodzin zostali umieszczeni w hotelu covidowym, gdzie przejdą kwarantannę.



16:47 Testy

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Na liście jest 314 laboratoriów.



W woj. dolnośląskim są 22 laboratoria, w kujawsko-pomorskim - 20, w lubelskim - 23, w lubuskim - 7, łódzkim - 19, małopolskim - 24, a w woj. mazowieckim - 47.

W woj. opolskim testy wykonuje pięć laboratoriów, w woj. podkarpackim - 14, w podlaskim - 12, pomorskim - 14, w śląskim - 30, świętokrzyskim - 14, w warmińsko-mazurskim - 17, w wielkopolskim - 32, a w woj. zachodniopomorskim - 14.



Pełna lista laboratoriów dostępna jest pod adresem www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

16:30 Włochy

Do 12 maja ministerstwo zdrowia Włoch przedłużyło obowiązek pięciodniowej kwarantanny i testu wobec osób przyjeżdżających z państw UE, w tym Polski.



Na mocy przepisów, wprowadzonych na czas do 30 kwietnia i przedłużonych obecnie do 12 maja, osoby przyjeżdżające do Włoch z państw Unii Europejskiej mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy, oraz poddania się pięciodniowej kwarantannie. Po jej zakończeniu należy wykonać następny test.

16:20 Hiszpania

Władze Hiszpańskiego Towarzystwa ds. Szczepień (AEV) wezwały rząd do szybkiego zaszczepienia ozdrowieńców przeciw Covid-19. Wskazano, że opóźnianie szczepień o ponad pół roku w przypadku tej grupy obywateli jest nieuzasadnione.



16:00 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 11 081 369 szczepień przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson, jest 2 852 329 osób - wynika z informacji na rządowej stronie poświęconej szczepieniom.



15:50 Wałbrzych

Miejscy radni z Wałbrzycha na Dolnym Śląsku przyjęli uchwałę obowiązkowym szczepieniu przeciwko Covid-19. Obowiązek ma dotyczyć mieszkańców i osób pracujących na terenie miasta. Chcemy tą uchwałą doprowadzić do tego, że więcej wałbrzyszan, więcej Polaków będzie myślało o tym, że warto się zaszczepić - przekonywał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Miejską uchwałę może unieważnić wojewoda.



15:30 Grecja

Grecki minister zdrowia Wasilis Kikilias powiedział, że każda osoba dorosła, która chce zaszczepić się przeciw Covid-19, będzie mogła to zrobić do końca czerwca. Władze kraju zamierzają przyspieszyć kampanię szczepień.



Szef resortu zdrowia przekazał ponadto na antenie radia Skai, że państwo zamierza od 5 maja podawać 100 tys. szczepionek dziennie.

15:20 Dzieci

Coraz więcej małych pacjentów trafia do dzieciecego szpitala uniwersyteckiego w Krakowie z tak zwanym PIMS - czyli pocovidowym zespołem. Lekarze apelują by nie bagatelizować pierwszych objawów. Nieleczony PIMS może doprowadzić do zapalenia mięśnia sercowego nawet u kilkulatków.

15:17 Edukacja

Powrót do szkół budzi wśród wielu uczniów niepokój i stres. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej skomentował ten temat: Mogę do nich (uczniów - przyp. RMF FM) zaapelować młodzieżowo, take it easy (spokojnie, nie przejmujcie się tak).

15:15 Niemcy

Mimo rozwijającej się pandemii koronawirusa w Niemczech "liczba przypadków nie rośnie już tak szybko", a trzecią falę udało się spowolnić - ocenił szef Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler. Minister zdrowia RFN Jens Spahn podkreślił, że "liczba infekcji jest w stagnacji, ale oddziały intensywnej terapii są nadal przepełnione".

15:00 Nauczyciele

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło około 515 tys. nauczycieli, a drugą 61 tys. - przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że nauczyciele zaangażowani w matury będą mogli przenieść termin podania drugiej dawki, jeśli wypadnie ona w tym czasie.

14:30 Areszty i więzienia

Już 1660 osób przebywających w aresztach i więzieniach otrzymało pozytywny wynik na Covid-19 od początku pandemii; w tym czasie koronawirusem zaraziło się też prawie 6 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej - wynika z informacji przekazanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

14:13 Niemcy

Minister zdrowia RFN Jens Spahn zapowiedział, że dzieci w wieku powyżej 12 lat będą szczepione przeciw Covid-19 najpóźniej podczas wakacji. Preparat BioNTech/Pfizer może zostać zatwierdzony do stosowania w tej grupie wiekowej w czerwcu - przewiduje szef BioNTech Ugur Sahin.

13:38 Węgry

Rząd Węgier upoważnił ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto do zawierania dwustronnych umów z innymi państwami o uznawaniu zaświadczeń o ochronie przed koronawirusem - przekazał szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej.



Gulyas oświadczył, że Węgry będą zawierać umowy o wzajemnym uznaniu zaświadczeń z każdym krajem, który jest na to otwarty.



Jak zaznaczył, w piątek zostanie najpewniej przekroczony poziom 4 mln osób zaszczepionych co najmniej raz przeciwko koronawirusowi, w związku z czym złagodzone zostaną kolejne restrykcje.



Zapowiedział np., że będzie można wjeżdżać do kraju z zaświadczeniem o ochronie przed koronawirusem bez konieczności odbywania kwarantanny, i że dotyczy to także obywateli państw, z którymi zawarte zostaną wyżej wspomniane umowy.

13:25 Szczepienia seniorów

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie próbował przekonać najstarszych Polaków do szczepień przeciw Covid-19. Konsultanci mają zadzwonić do osób, które jeszcze się nie zarejestrowały.

Zaraz po majówce konsultanci zarówno NFZT-u jak i rządowej infolinii mają podjąć próbę dotarcia do osób, które są najbardziej zagrożone, a dotąd nie zaszczepiły się lub nawet nie podjęły wysiłku, by się zarejestrować. Porównywane już teraz są listy ubezpieczonych po numerach PESEL i listy osób w systemie rejestracji - powiedział minister Niedzielski.

Niewykluczone, że poza samą rozmową o skuteczności szczepień konsultanci od razu zapiszą daną osobę na szczepienie.

Wtedy (po 8 maja - red.) oczywiście będziemy patrząc na to jaki jest stopień osób zarejestrowanych podejmować i prowadzić dalej tą dyskusję, bo jeżeli poziom rejestracji będzie stosunkowo duży to skłonność do takiej rozmowy na temat zachęty będzie mniejsza - przekazał szef resortu zdrowia.

Niedzielski nie zdradza, jakie zachęty wchodzą w grę.

13:10 Co dalej ze szczepieniami w Polsce?

Cytat 9 maja, mając wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania na szczepienia w poszczególnych rocznikach, będziemy podejmowali kolejne decyzje dotyczące procesu szczepień przeciw Covid-19 powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski

12:59 Adam Niedzielski przyjął szczepionkę przeciwko Covid-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjął dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie szczepionkę przeciwko Covid-19.

12:35 Europarlament popiera certyfikaty szczepionkowe

Parlament Europejski w głosowaniu poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w Unii Europejskiej. Europosłowie chcą, aby zaświadczenia potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, obowiązywały nie dłużej niż 12 miesięcy.



Dokument, który może być w formie cyfrowej lub papierowej, będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji. Ma on ułatwić poruszanie się po UE. Europosłowie chcą też zmiany nazwy na "unijny certyfikat Covid-19" zamiast proponowanego przez Komisję Europejską "cyfrowego zielonego certyfikatu".



Rezolucja została przyjęta 540 głosami za, przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się. Jest ona mandatem do negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z krajami członkowskimi UE.

11:40 Mobilne punkty szczepień ruszają w Polskę

Premier Mateusz Morawiecki i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk ogłosili na konferencji prasowej, że w długi majowy weekend w miastach wojewódzkich będą działać mobilne punkty szczepień przeciwko Covid-19. Każdy, kto ma wystawione e-skierowanie, będzie mógł tam przyjąć jednodawkowy preparat Johnson & Johnson bez wcześniejszego umawiania się.

10:40 541 zgonów i ponad 8 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 8 427 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 541 pacjentów z Covid-19.

10:20 Nowe dane o dostępności respiratorów i łóżek covidowych w Polsce

Według najnowszych danych, w Polsce zajętych jest obecnie 2 895 z 4 439 dostępnych respiratorów i 24 667 z 43 498 dostępnych łóżek covidowych.

09:00 Jak Polacy oceniają zmiany w programie szczepień?

78 proc. Polaków popiera pomysł rządu, aby każda dorosła osoba mogła od 10 maja zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". 5 proc. respondentów ocenia ten pomysł negatywnie, a 17 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

"SE" przypomina, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział niedawno, że do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisać się na szczepienie.

07:18 ZUS: Po majówce kolejna odsłona tarczy antykryzysowej

Możliwość zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku przedsiębiorców z kilkudziesięciu branż - zakłada najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej. Wnioski będzie można składać od 4 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



ZUS wyjaśnia, że przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać do końca czerwca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.



Od wtorku (4 maja) przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż. Szacujemy zgodnie z najnowszą odsłoną tarczy, że ze zwolnienia z opłacania składek będzie mogło skorzystać ponad 400 tys. firm. Daje to kwotę wsparcia na około 2,5 mld złotych - wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

06:26 Prof. Flisiak: Poczekajmy, co się wydarzy po długim weekendzie

Jest bardzo duży optymizm. Media pieją o obluzowaniach - zwykle jestem optymistyczny, ale studzę nieco nastroje - powiedział PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak.



Poczekajmy, co się wydarzy po długim weekendzie. Poczekajmy z tydzień, do ok. 10 maja. Jeżeli nie będzie wzrostu zakażeń, plan ten można będzie wdrożyć - dodał ekspert. Podkreślił, że przedstawione przez premiera rekomendacje to jednak plan i może ulec on pewnym modyfikacjom. 10 maja będziemy widzieć, czy jest on do zrealizowania, czy też trzeba będzie go zmodyfikować - dodał.



Pytany o to, dlaczego data 10 maja jest tak ważna, prof. Flisiak wskazał na powrót części dzieci do szkół i majówkę. Przypomniał, że był za innym rozwiązaniem dotyczącym powrotu dzieci do szkół - chciał, aby szkoły były otwierane w poszczególnych powiatach, a nie w całej Polsce.

06:12 Kolejne roczniki mogą zapisywać się na szczepienie

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą się w Polsce zapisywać osoby w wieku 40 i 41 lat. Mogą to zrobić przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.

06:10 Część ozdrowieńców niezdolna do pracy nawet przez 3 miesiące

Prawie 10 proc. ozdrowieńców, którzy przebyli Covid-19, jeszcze przez trzy miesiące nie jest zdolnych do pracy z powodu powikłań wywołanych przez tę chorobę - wynika z badania przeprowadzonego przez zespół naukowców z Hiszpanii.

Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu w Murcji (UCAM) przeanalizowali statystyki hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych pod kątem długości czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim i objawów uniemożliwiających ozdrowieńcom powrót do pracy.



Badanie przeprowadzono na próbie ponad miliona osób, które zostały wyleczone z Covid-19 w 2020 r. Autorzy analiz wskazali, że prawie 100 tys. ozdrowieńców potrzebuje co najmniej kwartału, aby móc powrócić do wykonywania zadań zawodowych.



Badacze wskazali, że wśród osób, które przez ponad 3 miesiące od przebycia Covid-19 są niezdolne do pracy, znajdują się zarówno pacjenci leczeni na oddziałach intensywnej terapii, jak również ci, którzy nie wymagali hospitalizacji.



Wśród najczęściej deklarowanych przez ozdrowieńców symptomów choroby były duszności, kaszel, a także poczucie zmęczenia.