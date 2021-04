Nauczycielka prywatnej szkoły na Florydzie powiedziała dzieciom, że preparaty przeciwko Covid-19 są niebezpieczne i zaleciła, by przytulały się do swoich zaszczepionych rodziców nie dłużej niż 5 sekund. Szefowa tej samej szkoły wcześniej zapowiedziała, że nie zatrudni zaszczepionych nauczycieli.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak donosi lokalna filia telewizji CBS w Miami, do zdarzenia doszło podczas lekcji matematyki w piątej klasie prywatnej szkoły podstawowej Centner Academy. To tam nauczycielka miała powiedzieć dzieciom, że szczepionki są niebezpieczne i poradzić im, by nie przytulały się do rodziców dłużej niż przez 5 sekund.



Właścicielka szkoły Leila Centner potwierdziła, że incydent miał miejsce, ale zachowanie jej pracownicy było niezgodne z polityką i zasadami szkoły. Nauczycielka miała później przeprosić klasę oraz rodziców dzieci i wycofać swoje słowa.



To już drugi raz w ostatnim czasie, kiedy szkoła w Miami wzbudziła kontrowersje swoją polityką ws. szczepień przeciwko Covid-19. Wcześniej media podawały, że szefowa placówki zmusiła pracowników do wypełnienia medycznych formularzy dotyczących szczepień i poinformowała ich, że jeśli zamierzają się zaszczepić, "ta szkoła nie jest dla nich". Placówka gościła również Roberta F. Kennedy'ego jr., znanego antyszczepionkowego aktywistę i bratanka prezydenta Johna Kennedy'ego.