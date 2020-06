31 316 potwierdzonych zakażeń i 1 334 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował w piątek o 352 nowych zakażeniach i śmierci 18 chorych. Bardzo dużo zgonów odnotowano w Hiszpanii - tamtejsze ministerstwo podało informację o śmierci 1177 osób. Szef WHO Tedros Ghebreyesus przestrzegł także, że pandemia koronawirusa przyspiesza i możemy oczekiwać "nowe i niebezpiecznej" fazy rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

31 316 potwierdzonych zakażeń i 1 334 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował w piątek o 352 nowych zakażeniach i śmierci 18 chorych.

Wicepremier Jacek Sasin ogłosił, że "sytuacja epidemiczna na Śląsku została ustabilizowana".

PKW podjęła uchwałę o zarządzeniu wyłącznie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie).

To ważny dzień dla kibiców piłkarskich w Polsce: od dzisiaj mogą oglądać mecze swoich drużyn ze stadionowych trybun.

Szef WHO ostrzega, że świat wkracza w "nową i niebezpieczną" fazę epidemii, związaną z luzowaniem obostrzeń.

22:52 Szef WHO ostrzega przed nową i niebezpieczną fazą pandemii Covid-19

Pandemia Covid-19 przyspiesza w skali globalnej, a świat wkracza w nową i niebezpieczną fazę rozprzestrzeniania się koronawirusa przy wprowadzonych środkach bezpieczeństwa - ostrzegł w piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.



22:40 Irlandia przyspiesza luzowanie restrykcji

Rząd Irlandii ogłosił w piątek wieczorem, że znoszenie restrykcji wprowadzonych z powodu koronawirusa, zostanie przyspieszone i większość planowanych na później kroków zostaje przeniesiona do fazy trzeciej, rozpoczynającej się 29 czerwca.

W mocy pozostanie jednak - przynajmniej do 9 lipca - zalecenie 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich przyjeżdżających z zagranicy.

Od 29 czerwca możliwe będzie wznowienie wszelkich rozgrywek sportowych, działalność mogą wznowić kina i teatry, choć z zachowaniem dystansu społecznego, otwarte zostaną baseny, siłownie i inne miejsca rekreacyjne, puby, które serwują także jedzenie, oraz restauracje, choć klienci muszą siedzieć przy stolikach, otwarte zostaną hotele, hostele, kempingi, muzea, galerie, fryzjerzy i salony piękności, a także świątynie, choć w trakcie nabożeństw wierni muszą zachowywać dystans.

Zniesione zostaną też wszelkie ograniczenia w przemieszczaniu się po kraju. Od 29 czerwca możliwe są zgromadzenia do 50 osób w pomieszczeniach zamkniętych i do 100 osób na zewnątrz, choć cały czas muszą one zachowywać dystans.

22:19 Szumowski rekomenduje głosowanie korespondencyjne tylko w 2 gminach

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał do PKW rekomendacje ws. wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach. Są to: Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie).

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła już - na wniosek Szumowskiego - uchwałę o zarządzeniu wyłącznie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w gminach oraz Marklowice. Minister zdrowia uzasadnił rekomendację przeprowadzenia tam wyborów korespondencyjnych tym, że obu wymienionych gminach tzw. wskaźnik zapadalności na COVID-19 przekracza 100 na 10 000 mieszkańców.





21:30 Gubernator Nowego Jorku: Dokonaliśmy niemożliwego

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zakończył w piątek serię trwających przez 111 dni konferencji prasowych poświęconych walce z Covid-19. Dokonaliśmy niemożliwego - ocenił. Zapowiedział, że od poniedziałku miasto Nowy Jork wchodzi w drugą fazę reaktywowania gospodarki.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonaliśmy niemożliwego - powiedział Cuomo, porównując wysiłki do wchodzenia na stromą górę.

To był Mount Everest społecznych wyzwań, 42 dni wspinaczki pod górę i 69 schodzenia po drugiej stronie. Każdy dzień ranił, był ciężki, przerażający i bolesny, ale naprawdę wierzę, że będziemy po tym lepsi. Wierzę, że już jesteśmy - przekonywał.

21:07 Koronawirus we Francji

Liczba osób, które zmarły we Francji w wyniku zakażenia koronawirusem, wzrosła w piątek o 14, do 29 617; to najniższy dobowy wzrost liczby zgonów od pięciu dni. Liczba osób hospitalizowanych z powodu infekcji SARS-CoV-2 po raz pierwszy od marca spadła poniżej 10 tys.

Jak zaznacza ministerstwo zdrowia na stronie internetowej, wirus nadal krąży po terytorium kraju, o czym świadczy liczba nowych ognisk. Dotychczas jednak żadne z nich nie spowodowało niekontrolowanej transmisji wśród społeczności.

9970 osób przebywa obecnie w szpitalach z powodu zakażenia SARS-CoV-2, a w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 116 nowych przyjęć. 727 pacjentów z ciężką postacią Covid-19 przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

20:24 Nowe zakażenia w Portugalii

W Portugalii wciąż utrzymuje się wysoki poziom zakażeń. W ciągu ostatniej doby ich liczba wzrosła o 375 do 38 464.

Wśród nowych zakażonych są osoby, które brały udział w nielegalnej zabawie w Lagos, na południu. Impreza ta została przerwała przez policję. Służby medyczne potwierdziły już 76 zakażeń wśród uczestników tego wydarzenia.Podczas ostatniej doby w Portugalii zanotowano też trzy nowe zgony na Covid-19. Wśród łącznej grupy 1527 ofiar śmiertelnych jest pierwszy lekarz, który w czwartek wieczorem zmarł w Lizbonie. 68-letni mężczyzna pracował w stołecznym szpitalu Sao Jose.

20:21 Ponad tysiąc zgonów w Hiszpanii

Łączna liczba zgonów na Covid-19 wzrosła w Hiszpanii w piątek do 28 313, czyli aż o 1177 wobec bilansu z czwartku.

Jak wyjaśnił na konferencji w Madrycie minister zdrowia Salvador Illa, znaczny wzrost liczby nowych zmarłych jest wynikiem przeprowadzonej w ostatnich dniach weryfikacji danych pochodzących od regionalnych służb medycznych.

W pierwszej połowie czerwca komentatorzy i politycy wielokrotnie zarzucali resortowi zdrowia “zabawę cyframi" oraz “rachunkowość kreatywną" w związku z brakiem aktualizowania liczb zmarłych podawanych przez wspólnoty autonomiczne kraju.

Od 7 czerwca ministerstwo zdrowia Hiszpanii utrzymywało, że w kraju nie zwiększa się liczba nowych zgonów spowodowanych koronawirusem, a łączna liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych to 27 136.

Dotychczas na Covid-19 zmarło w naszym kraju 28 313 osób - oświadczył minister Illa, które resort łączną liczbę zakażonych koronawirusem w Hiszpanii szacuje na 245 575, czyli o 324 więcej niż w czwartek

19:49 Koronawirus w Indiach

Z kolei Indie odnotowały najwyższy jednodniowy wzrost liczby zakażeń - 13 586, co podnosi całkowitą liczbę przypadków w tym kraju do 380 532, bez żadnych oznak spłaszczenia krzywej - jak zauważa AP. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w piątek o 336 do 12 573 - wynika z oświadczenia ministerstwa zdrowia.

Na dwa stany - Maharasztra i Tamilnadu - oraz terytorium stołeczne Delhi przypada 60 proc. wszystkich przypadków. Ogólnokrajowa blokada nałożona w marcu została zniesiona z wyjątkiem obszarów wysokiego ryzyka. Rząd zezwolił na ponowne otwarcie sklepów, centrów handlowych, zakładów produkcyjnych i miejsc kultu religijnego, jednak szkoły, uczelnie i sale filmowe pozostają zamknięte w całym kraju.

19:30 Nowe zakażenia w Singapurze

W Singapurze, przy ostatnim dobowym bilansie 257 infekcji, otwarto centra handlowe, siłownie, parki i inne obiekty użyteczności publicznej z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

Singapur to kraj z największą w Azji Południowo-Wschodniej liczbą infekcji, która wyniosła w czwartek 41 473, ale liczba ofiar śmiertelnych jest jedną z najniższych na świecie i wynosi 26 - zauważa Kyodo.

Władze Singapuru twierdzą, że spadła liczba infekcji w akademikach zamieszkanych przez zagranicznych pracowników, które są głównymi ogniskami choroby w kraju. Sporty kontaktowe czy targi nadal są zakazane, a miejsca rozrywki, takie jak bary, są wciąż zamknięte.

19:18 Koronawirus w Indonezji

Indonezja zgłosiła w piątek bilans dobowy wynoszący 1041 zakażeń koronawirusem. W kraju zgłoszono 34 zgony w ciągu ostatniej doby, całkowita liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 2373 - poinformował przedstawiciel ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto.

Według agencji Associated Press jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w Azji Wschodniej poza Chinami. Całkowita liczba zakażeń wynosi w tym kraju 43 803, przetestowano 366 581 osób.

19:08 Nowy bilans epidemii we Włoszech

Śmierć kolejnych 47 osób chorych na Covid-19 i 251 nowych zakażeń - to najnowsze dane na temat przebiegu epidemii koronawirusa we Włoszech, ogłoszone oficjalnie w piątek. Łączny bilans zmarłych wzrósł w tym kraju do 34 561.

Liczba osób obecnie zakażonych spadła w ciągu doby o 1,5 tysiąca do 21,5 tys. - poinformowała Obrona Cywilna w codziennym biuletynie.

Od początku epidemii wykryto ponad 238 tysięcy przypadków koronawirusa. Wyzdrowiało już prawie 182 tysiące osób, od czwartku - ponad 1300.

18:57 Związkowcy zarzucają Jeronimo Martins ukrywanie zakażeń koronawirusem wśród załogi

Portugalskie związki zawodowe zarzuciły grupie Jeronimo Martins ukrywanie zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników należącej do detalisty sieci sklepów Pingo Doce w Portugalii. Koncern, który w Polsce jest właścicielem m.in. sieci Biedronka, odpiera zarzuty.

Największa centrala związkowa kraju CGTP-IN poinformowała w komunikacie, że grupa Jeronimo Martins w “swoich sklepach nie chroni pracowników i klientów przed pandemią" - przypomniał w piątek internetowy dziennik “Observador".

W różnych sklepach Pingo Doce w dystrykcie Lizbony potwierdza się duży wzrost liczby pracowników chorych na Covid-19, a firma nie podejmuje działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa - napisał CGTP-IN.

18:21 Ruszają testy kliniczne nowego prototypu szczepionki

Koncern Clover Biopharmaceuticals jako szósta chińska firma ogłosił w piątek rozpoczęcie testów prototypu szczepionki przeciw Covid-19 na ludziach. Do końca roku firma planuje uruchomienie szerszych prób klinicznych specyfiku.

Obecnie nie istnieje zatwierdzona do użycia szczepionka ani skuteczne lekarstwo przeciw chorobie wywoływanej przez nowego koronawirusa, którym na świecie zaraziło się już ponad 8,5 mln osób, a ponad 450 tys. z nich zmarło.

Próba kliniczna pierwszej fazy opracowanego przez Clover specyfiku o nazwie SCB-2019 rozpoczęła się w Australii. Ma w niej wziąć udział 150 zdrowych osób dorosłych i seniorów. Prototyp będzie testowany z dwoma rodzajami adiuwantów, produkowanych przez brytyjską firmę GSK i amerykańską Dynavax.

17:59 Zarażona koronawirusem obywatelka Ukrainy poszła na zakupy

Zarażona koronawirusem obywatelka Ukrainy zamiast pozostać w kwarantannie wyszła na zakupy. Teraz grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie Agnieszka Dzik.

Kobieta przez kilka dni oczekiwała w kwarantannie na wynik testu na obecność koronawirusa. W niedzielę otrzymała potwierdzenie, że jest zarażona. We wtorek wybrała się jednak na zakupy.

Dzień później prokurator przedstawił Ukraince zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla wielu osób poprzez zagrożenie zarażenia koronawirusem.

17:50 Sekretarz Kielc z koronawirusem

Szczepan Skorupski, sekretarz miasta Kielce jest zakażony koronawirusem. Urzędnik poinformował o tym w mediach społecznościowych.

Szanowni Państwo, wczoraj poddałem się testowi na obecność COVID-19. Wynik okazał się pozytywny, o czym dzisiaj zostałem poinformowany - napisał Skorupski, który dodał jednocześnie, że informację o zakażeniu przekazał kierownictwu władz miasta.

17:25 Meksyk przygotowuje się na długa walkę z koronawirusem

Meksyk przygotowuje się na długą walkę z koronawirusem - w kraju, gdzie według oficjalnych danych SARS-CoV-2 zakaziło się dotąd ok. 200 tys. osób, a ponad 20 tys. z tego powodu zmarło, rząd prognozuje obecnie, że do jesieni liczba ofiar śmiertelnych niemal się podwoi.

Trudności, jakie piętrzą się przed meksykańską administrację na froncie walki z pandemią każą nam przygotować się na dłuższą niż oczekiwano walkę z koronawirusem - z takim ostrzeżeniem występują w ostatnich dniach przedstawiciele rządu i samorządów 117-milionowego kraju.

Oczekiwany spadek zachorowań nie następuje! - alarmuje wielki meksykański dziennik "El Universal", informując o nowym, wielkim programie badań wśród mieszkańców stolicy Meksyku zapowiedzianym w czwartek przez burmistrz Claudię Sheinbaum.

Od lipca zamierzamy przeprowadzać w mieście 100 000 badań miesięcznie - oświadczyła szefowa liczącego ok. 9 mln mieszkańców miasta.

Stolica stała się epicentrum epidemii w kraju. Według czwartkowego komunikatu rządowego na koronawirusa zachorowało dotąd 195 344 Meksykanów, ale - jak podaje w piątek dziennik "El Sol de Mexico" - według ocen specjalistów z ministerstwa zdrowia rzeczywista liczba może przekraczać nawet 225 000.

17:23 Rozwój pandemii w Arabii Saudyjskiej przyspiesza

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Arabii Saudyjskiej przekroczyła w piątek 150 tys. To m.in. efekt rosnącego tempa rozprzestrzeniania się patogenu po zniesieniu części ograniczeń. Jak dotąd w całym kraju na Covid-19 zmarły 1184 osoby.

Saudyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa stwierdzono u 4301 osób.

Rozwój pandemii w kraju przyspieszył po tym, jak 28 maja, po prawie dwóch miesiącach władze monarchii złagodziły restrykcje dotyczące swobody poruszania się i podróżowania oraz zezwoliły na otwarcie meczetów.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w kraju przybyło ponad 50 tys. przypadków zachorowań na Covid-19. Mimo to władze planują niemal całkowite zniesienie ograniczeń od niedzieli; wyjątkiem są dwa miasta będące największymi ogniskami epidemii - Mekka i Dżudda.



16:58 Zgony i zakażenia w Wielkiej Brytanii

O 173 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym kraju wynosi 42 461 - poinformowało w piątek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1346 nowych zakażeń koronawirusem. To wzrost o ponad 100 w porównaniu z czwartkiem, ale zarazem kolejny dzień, gdy liczba wykrytych zakażeń mieści się w przedziale między 1000 a 1500. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 301 815 przypadków koronawirusa, co jest piątą najwyższą liczbą na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.

16:30 Żłobek w Kaliszu zamknięty przez koronawirusa

Dyrekcja Żłobka nr 3 w Kaliszu (wielkopolskie) podjęła decyzję o zamknięciu placówki z uwagi na informacje o kontakcie jednego z rodziców z osobą zakażoną koronawirusem. W komunikacie podkreślono, że "zamknięcie żłobka ma charakter profilaktyczny".

Dyrekcja poinformowała na swojej stronie internetowej, że placówka zostanie od piątku 19 czerwca do 26 czerwca. Jak wskazano w komunikacie, "w dniu 18.06.2020r. (czwartek) pojawiła się informacja o kontakcie jednego z rodziców z osobą zakażoną COVID-19".

Podkreślono, że "zamknięcie żłobka ma charakter profilaktyczny".

15:59 Bez tłumów w sanatoriach

Co czwarta osoba ze skierowaniem do sanatorium po ich ponownym otwarciu zrezygnowała z wyjazdu. To ponad tysiąc osób - tak wynika z ustaleń reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego.



15:53 Sydrom post-COVID-owy

To powinno nazywać się chorobą - takiego zdania są brytyjscy uczeni. Mowa o syndromie po-COVID-owym, na który cierpią ludzie wracający do zdrowia po zakażeniu koronawirusem.





15:47 "W pełni otwieramy niebo"

"Od 1 lipca samoloty będą mogły latać już z pełnym składem pasażerów; od 1 lipca otwieramy w pełni niebo" - poinformowała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że dotyczy to wszystkich lotów: regularnych i czarterowych.





15:39 Hiszpania: Władze zignorowały groźbę epidemii

Władze Hiszpanii zignorowały na początku marca zagrożenie ze strony koronawirusa, choć zakażenia notowano wówczas na terenie niemal całego kraju - wynika ze sprawozdania Rady Bezpieczeństwa Narodowego (DSN) z 4 marca, opublikowanego w piątek przez dziennik “El Pais".



Gazeta zamieściła wnioski ze sprawozdania Rady, działającej z udziałem m.in. króla oraz premiera, w których oceniono, że ryzyko wybuchu epidemii w kraju jest niewielkie.



W datowanym na 4 marca dokumencie agenda doradcza rządu orzekła, że koronawirus nie powinien wpłynąć na życie społeczeństwa. Tymczasem już dziesięć dni później premier Pedro Sanchez ogłosił konieczność wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, który następnego dnia wszedł w życie.

15:24 Koronawirus na maturze

Jak informuje portal dzienniklodzki.pl, u jednego z członków komisji egzaminacyjnej w Wieluniu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Pracownicy i uczniowie, którzy mogli mieć kontakt z zakażonym nauczycielem zostali poddani kwarantannie.



15:03 Koronawirus z radomskim ZUS-ie

Troje pracowników ZUS w Radomiu jest zarażonych koronawirusem. Osoby te nie miały kontaktu w klientami - poinformował PAP w piątek rzecznik oddziału Piotr Olewiński.

Pierwsze dwa przypadki potwierdzono na początku tygodnia. We wtorek po południu przeprowadzono dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oddziału radomskiego ZUS. Kwarantanną objęto 30 osób, a 8 - nadzorem epidemiologicznym.

"Obecnie mamy potwierdzony trzeci przypadek. Dyrekcja radomskiego oddziału ZUS wytypowała kolejne osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną. Zostały one odesłane do domu. Dalsze decyzje podejmie sanepid" - przekazał PAP rzecznik.

14:45 Polacy stracili pracę przez epidemię

3 proc. osób aktywnych zawodowo straciło pracę na skutek epidemii, 5 proc. zamknęło firmę, 20 proc. pracuje w zmniejszonym wymiarze czasu pracy - wynika z badania CBOS dotyczącego wpływu epidemii na sytuację zawodową Polaków.

CBOS pytał o to, jaki był status zawodowy badanych w przeddzień epidemii - 1 marca, a jaki jest teraz. Z deklaracji ankietowanych wynika, że dwóch na stu Polaków, którzy 1 marca pracowali zarobkowo na etacie, we własnej firmie lub gospodarstwie albo wykonywali prace zlecone, obecnie nie pracuje. Czterech na stu wówczas niepracujących obecnie ma pracę. Status pozostałych osób nie zmienił się - 50 proc. pracuje i 44 proc. nie pracuje.

14:34 Badania wykluczyły zakażenie w szpitalu w Biskupcu

Powtórzone badania nie potwierdziły zakażenia SARS-CoV-2 u pacjentów i personelu medycznego Szpitala Miejskiego i jednej osoby z personelu medycznego w Biskupcu - poinformował w piątek warmińsko-mazurski sanepid. Chora jest tylko jedna pielęgniarka z olsztyńskiego szpitala miejskiego.

We wtorek potwierdzono zakażenie u pielęgniarki szpitala miejskiego w Olsztynie, w środę służby sanitarne poinformowały o kolejnych dwóch zakażonych osobach - lekarce i pomocy medycznej.

Warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor sanitarny poinformował, że zweryfikowano 5 dodatnich wyników badań wykonanych 16 i 17 czerwca przez zewnętrzne laboratorium.

14:17 Minister kultury apeluje o zniesienie ograniczeń

Minister kultury wystąpił o zniesienie ograniczenia liczby uczestników wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach i obiektach sportowych oraz otwartej przestrzeni pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego - poinformowało w piątek MKiDN.

W komunikacie resortu kultury opublikowanym na stronie internetowej poinformowano, że "minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wystąpił o nowelizację Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tak, aby dopuszczało ono możliwość organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych na stadionach i obiektach sportowych zgodnie z wytycznymi dla wydarzeń sportowych na tego typu obiektach oraz w otwartej przestrzeni bez ograniczenia liczby uczestników do 150 osób przy zachowaniu zasad dystansu społecznego".





13:48 Śląscy urzędnicy na kwarantannie

Wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża zakażony koronawirusem. Samorządowiec trafił na kwarantannę. U innych pracujących z nim osób zakażenia nie potwierdzono.



13:34 Katowice: Biskup pomocniczy zakażony koronawirusem

Katowicki biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski jest zakażony koronawirusem - potwierdziła w piątek Kuria Metropolitalna w Katowicach. Wśród objętych kwarantanną osób, które miały z nim kontakt, są pozostali katowiccy biskupi, m.in. metropolita abp Wiktor Skworc i arcybiskup senior Damian Zimoń.



W miniony poniedziałek zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u jednego z pracowników kurii. Kilkanaście osób skierowano wówczas na kwarantannę i pobrano od nich próbki do testów na obecność koronawirusa.



"W wyniku tych badań okazało się, że chorobę przechodzi bezobjawowo jeden z biskupów pomocniczych archidiecezji katowickiej - bp Grzegorz Olszowski. W konsekwencji sanepid nakazał zastosowanie dozoru sanitarnego także wobec osób, które miały z nim bezpośredni kontakt" - wyjaśnił w piątek rzecznik prasowy metropolity katowickiego ks. dr Tomasz Wojtal.







13:19 Poważna sytuacja w województwie łódzkim

Przybywa zakażeń koronawirusem w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie). W takiej sytuacji w wyborach prezydenckich głosowanie korespondencyjne można byłoby przeprowadzić przynajmniej w gminie Drzewica - powiedział w piątek PAP starosta opoczyński Marcin Baranowski.



Ciągle poważna jest sytuacja epidemiologiczna na południu regionu łódzkiego, szczególnie w powiecie opoczyńskim. Najgorzej jest przy granicach z województwami śląskim i mazowieckim.

13:01 WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania obniżyła poziom zagrożenia koronawirusem z czwartego do trzeciego w pięciostopniowej skali: oznacza on, że wirus znajduje się "w ogólnej cyrkulacji" i może nastąpić "stopniowe łagodzenie restrykcji", wprowadzonych w ramach walki z epidemią.

Poprzedni, czwarty poziom oznacza, że poziom rozprzestrzeniania się wirusa jest wysoki lub rośnie w postępie geometrycznym, w związku z czym powinny być utrzymane zasady dystansu społecznego.

Decyzję o zmniejszeniu poziomu zagrożenia podjęli wspólnie naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, zastrzegając jednak w oświadczeniu, że "nie oznacza to, iż pandemia się skończyła", i prawdopodobne jest wystąpienie lokalnych ognisk choroby.

Cytat We wszystkich czterech krajach obserwujemy stały i postępujący spadek liczby przypadków. (...) Poczyniliśmy postępy w walce z wirusem dzięki wysiłkom społecznym i konieczne jest, aby ludzie nadal dokładnie przestrzegali wytycznych w celu utrzymania tego postępu. Naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej we wspólnym oświadczeniu

12:53 KORONAWIRUS u ZWIERZĄT

Świat musi zacząć monitorować ryzyko zakażenia koronawirusem u zwierząt - przekonują w opublikowanym właśnie na łamach czasopisma "The Lancet Microbe" komentarzu badaczki z University College London.

Ich zdaniem, znane przypadki przenoszenia SARS-CoV-2 na zwierzęta i pierwsze doniesienia o tym, że norki mogą zarażać ludzi, budzą coraz większy niepokój.

Brytyjki przestrzegają, że zwierzęta - zarówno domowe, jak i hodowlane - mogłyby stać się rezerwuarem koronawirusa i doprowadzić do powstania nowych ognisk choroby nawet po stłumieniu pandemii wśród ludzi.

12:17 FRANCJA

We francuskiej Normandii odkryto 64 nowe ogniska koronawirusa, a wskaźnik zakażeń wynosi tam już 1,14.

Prezydencka Rada Naukowa ostrzega przed zagrożeniem pojawienia się jesienią we Francji drugiej fali epidemii koronawirusa.

Cytat Należy wziąć pod uwagę ryzyko prawdziwej drugiej fali epidemii. (...) Musimy się przygotować. Nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której znaleźliśmy się w marcu. Stawką jest to, aby nie przeżywać ponownie 12 marca. Przewodniczący Rady Naukowej Jean-François Delfraissy

Od początku pandemii we Francji zmarło 29 603 chorych na COVID-19. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 467 nowych przypadków zakażenia, tym samym całkowita liczba zainfekowanych koronawirusem wzrosła do 158 641.

12:11 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

Na kwarantannę z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem trafił wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża. Z negatywnymi dotąd wynikami testów kwarantannę odbywają również marszałek Jakub Chełstowski i członkini zarządu regionu Izabela Domogała.

Jak poinformował w rozesłanym oświadczeniu rzecznik urzędu marszałkowskiego Sławomir Gruszka, w trakcie pełnienia obowiązków służbowych Kałuża miał kontakt z osobą, u której po kilku dniach stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Wykonał test, który dał wynik dodatni.

Cytat Wicemarszałek przebywa obecnie w izolacji. Jego stan jest dobry. U osób z zarządu województwa, które z racji zbieżnych obowiązków służbowych miały bezpośredni kontakt z wicemarszałkiem - marszałka Jakuba Chełstowskiego i członek zarządu Izabeli Domogały, również przeprowadzono testy na COVID-19. Wyniki są ujemne. Rzecznik urzędu marszałkowskiego Sławomir Gruszka

12:01 OD JUTRA WJEDZIEMY SWOBODNIE na SŁOWACJĘ

Od jutra obywatele Polski będą mogli swobodnie wjeżdżać na Słowację. Jak poinformował na konferencji prasowej premier tego kraju Igor Matovicz, jego rząd uznał Polskę za kraj bezpieczny.

Równocześnie za wciąż niebezpieczny gabinet Matovicza uznaje region Śląska i odradza swoim obywatelom podróżowanie w tym kierunku.

11:49 TESTY na OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

1 297 676 testów na obecność koronawirusa wykonano dotąd w Polsce, w tym w ciągu ostatniej doby: ponad 26 700.

11:47 BLISKO 400 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 381 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia: w sumie w naszym kraju wyzdrowiało już 15 698 zakażonych koronawirusem.

Zajętych jest w tej chwili z powodu COVID-19 1886 szpitalnych łóżek.

Kwarantanną objętych jest ponad 97,2 tysiąca ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: blisko 19 tysięcy.

11:34 NIEPOKOJĄCE WYNIKI BADAŃ

Nieprawidłowości w mózgu wykazały badania rezonansem magnetycznym u osób z ciężkim przebiegiem COVID-19 i objawami neurologicznymi: o wynikach wieloośrodkowego badania pisze pismo "Radiology".

11:31 FIRMY ŻĄDAJĄ od RZĄDU ODSZKODOWAŃ

87 firm wystosowało do rządu wezwanie do zapłaty 141 milionów złotych: to małe firmy z branży turystycznej, które domagają się odszkodowania za straty poniesione w związku działalnością rządu w czasie pandemii.

11:15 SASIN: SYTUACJA na ŚLĄSKU USTABILIZOWANA

Blisko 70 nowych przypadków koronawirusa przybyło minionej doby w kopalniach dwóch spółek węglowych - najwięcej w jastrzębskiej kopalni Borynia. Znacząco wzrosła też jednak liczba ozdrowieńców: wyzdrowiało już blisko 45 procent wszystkich zarażonych od początku epidemii górników.

Jak przekonywał na dzisiejszej konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin: "Sytuacja epidemiczna na Śląsku została ustabilizowana. Po zakończeniu okresu ograniczenia wydobycia kopalnie będą mogły bezpiecznie wrócić do pracy".

11:07 UKRAINA

Na Ukrainie wykryto w ciągu ostatniej doby 921 przypadków zakażenia koronawirusem: to trzeci dzień z rzędu z rekordowym dobowym bilansem nowych zakażeń.

Ponadto minionej doby zmarło na Ukrainie 19 zakażonych, a 586 wyzdrowiało.

Tym samym całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju zakażeń wzrosła do 34 984, ofiar śmiertelnych do 985, a ozdrowieńców - do 16 033.

Jak podkreślił ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, w kraju rośnie liczba hospitalizowanych i zapełnienie miejsc w szpitalach.

/Grafika RMF FM /

10:58 WĘGRY

Żadnego zgonu osoby chorej na COVID-19 nie odnotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech: to pierwszy taki przypadek od 27 marca.

Równocześnie w ciągu ostatniej doby stwierdzono tam jedynie dwa nowe zakażenia koronawirusem: tym samym liczba wszystkich wykrytych w tym kraju przypadków infekcji wzrosła do 4 081.

10:49 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Wstrzymane przyjęcia i wypisy pacjentów na wszystkich oddziałach szpitala w Świętochłowicach na Śląsku: u jednego z pacjentów wykryto bowiem koronawirusa.

Zamknięta pozostaje również izba przyjęć, zaś przyszpitalne poradnie specjalistyczne działają w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Przypomnijmy, w ostatnim czasie przypadki koronawirusa wykryto w Świętochłowicach w urzędzie miasta, szkole podstawowej, przedszkolu i poradni psychologicznej.

10:25 PONAD 350 NOWYCH ZAKAŻEŃ w POLSCE

Najwięcej spośród 352 nowych zakażeń, o których poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, zarejestrowanych zostało w Śląskiem: 91, na Mazowszu: 84 i w Łódzkiem: 63.

10:19 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 352 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 18 chorych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 31 316 potwierdzonych zakażeń i 1 334 ofiary śmiertelne.

/ Grafika RMF FM

09:01 KIBICE WRACAJĄ na STADIONY

Na ten dzień czekało wielu piłkarskich kibiców w Polsce: od dzisiaj mecze swoich drużyn mogą oglądać z trybun stadionów!

Oczywiście w określonym reżimie sanitarnym. Np. na każdym stadionie zajęta może być maksymalnie jedna czwarta dostępnych miejsc.

Oznacza to, że mecz 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Śląskiem Wrocław obejrzeć może z trybun 7600 kibiców, a pojedynek Górnika Zabrze z Koroną Kielce - o trzy tysiące kibiców mniej. Najmniej fanów będzie mogło wejść na mecz Wisły Płock z Arką Gdynia: będzie to 750 widzów.

08:13 WYBORY w CZASIE PANDEMII: GDZIE ZAGŁOSUJEMY TYLKO KORESPONDENCYJNIE?

Niewykluczone, że już dzisiaj dowiemy się, gdzie zagłosujemy w zbliżających się wyborach prezydenckich wyłącznie korespondencyjnie.

Rekomendacje w tej sprawie minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej, a ta jeszcze dzisiaj ma jego wniosek zaopiniować.

Termin na ew. zarządzenie głosowania wyłącznie korespondencyjnego w określonych rejonach mija w niedzielę.

07:47 USUNIĘTY z SAMOLOTU za ODMOWĘ ZAŁOŻENIA MASECZKI

Pasażer samolotu American Airlines, który mimo wielokrotnych poleceń personelu pokładowego odmówił założenia ochronnej maseczki, został usunięty z pokładu.

Przewoźnik zapowiedział, że mężczyzna nie będzie miał wstępu do jego samolotów, dopóki zalecenie ws. noszenia maseczek na pokładzie nie zostanie zniesione.

07:18 KLIMATYZACJA a KORONAWIRUS

Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w autobusach i tramwajach mogą pracować w czasie epidemii - po spełnieniu określonych warunków: wytyczne opublikował właśnie Główny Inspektorat Sanitarny.

06:49 WYBORY PREZYDENCKIE w CZASIE PANDEMII

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej swoje rekomendacje dot. tego, gdzie - z uwagi na sytuację epidemiczną - zbliżające się wybory prezydenckie mogą odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Zgodnie z przepisami, do 21 czerwca PKW może wydać uchwałę zarządzającą, że na ternie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie.

Cytat Dziś minister przedstawi rekomendację co do możliwości wprowadzenia obowiązkowego głosowania (korespondencyjnego) w gminach, w których standardowa forma głosowania mogłaby doprowadzić do wzrostu zachorowań. Decyzja zapadnie na podstawie analizy dotychczasowej zapadalności i transmisji wirusa oraz predykcji na najbliższe dni. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że posiedzenie PKW, podczas którego zaopiniowany zostanie wniosek ministra zdrowia odbędzie się jeszcze dzisiaj.

06:34 NIEMCY

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 770 - do 188 534.

Jak poinformował ponadto Instytut Roberta Kocha w Berlinie, minionej doby zmarło w Niemczech 16 zakażonych, a tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 8 872.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

31 015 potwierdzonych zakażeń i 1 316 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Wczoraj resort zdrowia poinformował o 314 nowych zakażeniach i śmierci aż 30 chorych. Aż 13 spośród 30 ofiar śmiertelnych pochodziło z Łódzkiego.