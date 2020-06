Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekaże dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej swoje rekomendacje ws. tego, gdzie - z uwagi na sytuację epidemiczną - zbilżające się wybory prezydenckie mogą odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się 28 czerwca (zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP

Pierwsza tura tegorocznych wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28 czerwca, druga - jeśli będzie konieczna - dwa tygodnie później, w niedzielę 12 lipca.

Głosować będziemy tradycyjnie w lokalach wyborczych lub - jeśli ktoś zgłosił taką chęć - korespondencyjnie.

Ze względu na pandemię koronawirusa wprowadzono jednak furtkę dla ogłoszenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego w określonych rejonach kraju.

Do 21 czerwca, a więc najbliższej niedzieli, Państwowa Komisja Wyborcza może - na wniosek ministra zdrowia - wydać uchwałę zarządzającą, że na terenie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie.

Rekomendacje dla PKW w tej sprawie minister zdrowia Łukasz Szumowski ma ogłosić dzisiaj.

"Dziś minister przedstawi rekomendację co do możliwości wprowadzenia obowiązkowego głosowania (korespondencyjnego - przyp. RMF) w gminach, w których standardowa forma głosowania mogłaby doprowadzić do wzrostu zachorowań. Decyzja zapadnie na podstawie analizy dotychczasowej zapadalności i transmisji wirusa oraz predykcji na najbliższe dni" - zapowiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, podczas którego wniosek ministra zostanie zaopiniowany, odbędzie się również jeszcze dzisiaj.