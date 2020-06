31 015 potwierdzonych zakażeń i 1 316 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 314 nowych zakażeniach i śmierci aż 30 chorych. Chiny poinformowały, że nowe ognisko Covid-19 w Pekinie jest już pod kontrolą. Węgry z kolei - gdzie trzeci dzień z rzędu stwierdzono tylko jedno nowe zakażenie - zniosły dzisiaj stan zagrożenia. Uniwersytet Hopkinsa poinformował, że na całym świecie na Covid-19 zmarło ponad 450 tys. osób.

- Resort zdrowia poinformował w czwartek o 314 nowych zakażeniach i zgonach aż 30 chorych.



- W sumie w Polsce wykryto 31 015 zakażeń. 1 316 osób zmarło, a 15 317 osób wyzdrowiało.



- Chińskie służby sanitarne podały, że nowe ognisko koronawirusa w Pekinie jest już pod kontrolą.



- Na świecie wykryto ponad 8,4 mln zakażeń. Ponad 450 tys. zmarło, a ponad 4,4 mln wyzdrowiało.





20:12 Ponad 450 tys. zgonów na świecie

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore na całym świecie na Covid-19 zmarło już ponad 450 tys. osób. Najwięcej zgonów jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 118 tys. Ponad 40 tys. osób zmarło w Brazylii i w Wielkiej Brytanii.

Jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, do czwartku na całym świecie stwierdzono 450 162 przypadki śmiertelne zakażenia koronawirusem.

Krajem najbardziej tragicznie dotkniętym przez pandemię są USA, gdzie do tej pory zmarło 117 972 osób. W Brazylii stwierdzono 46 510 przypadków śmiertelnych, natomiast w Wielkiej Brytanii 42 288.

W trzech innych krajach jest ponad 20 tys. ofiar śmiertelnych - to Włochy (34 514), Francja (29 603) i Hiszpania (27 136).

W Azji koronawirus zabił najwięcej osób w Indiach, gdzie zmarło do tej pory 12 237 osób. W Afryce, według danych Uniwersytetu Hopkinsa, krajem najbardziej dotkniętym pandemią jest Egipt, gdzie stwierdzono 1850 zgonów.

20:01 28 zgonów we Francji

28 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku pandemii we Francji stwierdzono 29 603 przypadki śmiertelne.

W ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano 467 nowych przypadków zakażenia, tym samym całkowita liczba osób zainfekowanych koronawirusem wzrosła do 158 641.

Na oddziałach intensywnej terapii pozostają 752 osoby chore na Covid-19, o 20 mniej niż w środę. W sumie pod opieką lekarską jest 10 125 osób z koronawirusem, o 142 mniej niż dzień wcześniej.

19:09 Ponad 6 proc. Szwedów ma przeciwciała Covid-19

Ponad 6 proc. populacji Szwecji wytworzyło pod koniec maja przeciwciała Covid-19 - poinformował w czwartek Urząd Zdrowia Publicznego. Badanie powstało na podstawie próbek krwi pobranych od pacjentów w przychodniach w dziewięciu regionach kraju.

To jest słabszy wynik niż się spodziewaliśmy, ale niewiele słabszy. Proszę zwrócić uwagę na tendencje, a nie na poszczególne liczby - oświadczył na konferencji prasowej główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.

W ten sposób twórca szwedzkiej strategii walki z koronawirusem w swoim stylu odpowiedział na krytykę dziennikarzy, którzy wskazywali, że nie spełniły się wcześniejsze prognozy. Wiosną Urząd Zdrowia Publicznego na podstawie modeli matematycznych wskazywał, że na początku maja około 20 proc. mieszkańców Sztokholmu będzie mieć przeciwciała Covid-19. W połowie maja lub w czerwcu sztokholmczycy mieli być bliscy osiągnięcia odporności stadnej - wówczas 40-60 proc. populacji powinna wytworzyć przeciwciała Covid-19.

18:23 Nowy bilans we Włoszech

Kolejnych 66 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech - podała w czwartek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zgonów w tym kraju wzrósł do 34 514. Dobowa liczba zmarłych jest wyższa niż w poprzednich dniach. Stwierdzono też 333 nowe infekcje.

W połowie z 20 regionów kraju nie zarejestrowano następnych zgonów.

Obecnie zakażonych wirusem jest we Włoszech około 23 tysięcy osób. Ich liczba spadła ostatniej doby o ponad 820.

Od początku epidemii potwierdzono 238 tysięcy przypadków koronawirusa. Wyleczonych jest ponad 180 tysięcy osób. Jednego dnia przybyło ich 1089.

17:54 40 tys. dolarów dla szpitala w Rzymie od wyleczonych chińskich turystów

40 tysięcy dolarów podarowała rzymskiemu szpitalowi zakaźnemu para chińskich turystów z miasta Wuhan, którzy zostali wyleczeni w tej placówce z koronawirusa. W styczniu były to dwie pierwsze osoby na terytorium Włoch, u których stwierdzono Covid-19.

Małżeństwo 60-latków trafiło do szpitala zakaźnego Spallanzani prosto z hotelu w Wiecznym Mieście, co wywołało we Włoszech pierwszy alarm w związku z wykryciem groźnego wirusa. Pod koniec stycznia rząd Giuseppe Contego zawiesił komunikację lotniczą z Chinami i ogłosił kryzys sanitarny.

Oboje turystów, którzy przyjechali do Włoch z chińskiego epicentrum pandemii, było w ciężkim stanie. Ich kuracja trwała do połowy marca, wtedy wrócili do swojego kraju.

17:29 Nowe zakażenia w Wielkiej Brytanii

Liczba wykrytych w Wielkiej Brytanii przypadków koronawirusa przekroczyła 300 tys., natomiast w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła o 135 i obecnie wynosi 42 288 - podało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Resort podał również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1218 nowych zakażeń koronawirusem. To niewielki wzrost w porównaniu ze środą, ale zarazem kolejny dzień, gdy liczna wykrytych zakażeń mieści się w przedziale między 1000 a 1500. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 300 469 przypadków koronawirusa, co jest piątą najwyższą liczbą na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.

17:20 Śmierć pielęgniarki z koronawirusem. Prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura w Radomiu prowadzi śledztwo ws. śmierci zarażonej koronawirusem 59-letniej pielęgniarki ze szpitala w Kozienicach (Mazowieckie). Kobieta była transportowana z kozienickiej lecznicy do kliniki w Warszawie karetką, bez lekarza i bez podłączenia do respiratora.





16:54 Burmistrz Wisły z koronawirusem

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok poinformował w czwartek za pośrednictwem portalu społecznościowego, że ostatnio poczuł się źle i postanowił wykonać test na obecność koronawirusa. Wynik był pozytywny. Samorządowiec pracuje w domu; chorobę przechodzi bezobjawowo.

Po informacji, że jedna z osób, z którą w ostatnim czasie miałem kontakt, czuje się źle, postanowiłem zostać w domu i ograniczyć wszelkie możliwe osobiste kontakty. Postanowiłem też prywatnie zrobić test na obecność koronawirusa. Dzisiaj okazało się, że wyniki testu są pozytywne. Wszystkie osoby, które miały ze mną w ostatnim czasie osobisty kontakt, zostały już poinformowane o wynikach mojego testu. Dwie pierwsze osoby, które poprosiłem o zrobienie testu na koronawirusa - pracownicy biura podawczego i sekretariatu urzędu miasta w Wiśle - otrzymały na szczęście wynik negatywny - napisał na swoim profilu facebookowym.

16:31 Kwarantanna na oddziale w szpitalu w Żywcu

Zamknięty został oddział ginekologiczno-położniczy szpitala powiatowego w Żywcu. W czwartek u jednej z pacjentek potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 - zakomunikowała żywiecka placówka.

Lokalny portal informacyjny zywiecinfo.pl, powołując się na słowa dyrektora szpitala Antoniego Juraszka, podał, że "kobieta z dzieckiem została przekazana do jednego ze szpitali jednoimiennych". Obecnie na oddziale uruchomione zostały wszelkie procedury związane z wykluczeniem zakażenia u innych pacjentów oraz pracowników oddziału - wskazano.

Szpital poinformował, że wszelkie przyjęcia na oddział zostały wstrzymane.

16:19 U blisko 89 proc. dzieci negatywne zmiany emocjonalne w okresie epidemii

U prawie 89 proc. dzieci w Hiszpanii zaszły negatywne zmiany emocjonalne spowodowane przymusową izolacją wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa - wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet im. Miguela Hernandeza w Elche.

Analiza, powstała na podstawie rozmów z rodzicami dzieci, została włączona do raportu hiszpańskiego oddziału UNICEF, który w czwartek opublikował dziennik “Heraldo".

Badanie dowodzi, że 88,9 proc. rodziców z Hiszpanii zaobserwowało negatywne zmiany emocjonalne oraz zachowania swoich dzieci w okresie epidemii koronawirusa. Najczęstsze na jakie wskazują to trudności w koncentracji, brak zainteresowania, przewrażliwienie, nadpobudliwość oraz nerwowość.

15:58 Koronawirus może utrzymywać się dłużej w publicznych toaletach

Opublikowane w hiszpańskich mediach badanie chińskich epidemiologów dowodzi, że cząstki koronawirusa mogą być groźne dla organizmu człowieka także w toaletach. SARS-CoV-2, jak wykazało studium, ma tam dogodne warunki do wnikania do dróg oddechowych.

Ze studium zaprezentowanego w środę przez hiszpańską telewizję La Sexta wynika, że cząstki koronawirusa mogą unosić się w oparach pochodzących z muszli klozetowych. Tego typu “mgiełka" pozostawiona przez użytkownika łazienki może dostać się do dróg oddechowych kolejnego użytkownika toalety.

Według autorów badania pracowników chińskiego uniwersytetu w Yangzhou, SARS-CoV-2 nagromadzony w ludzkich odchodach potrafi przez “dłuższy czas" pozostawać aktywny w powietrzu nad odkrytą muszlą klozetową.

15:52 Nowe ognisko w Pekinie pod kontrolą

Nowe ognisko Covid-19 w Pekinie jest już pod kontrolą - ocenił w czwartek przedstawiciel chińskich służb sanitarnych. Władze zakazały opuszczania miasta osobom z obszarów ryzyka, ale według wiceszefa stołecznej policji nie oznacza to "zamykania miasta".

W ubiegłym tygodniu na olbrzymim targu rolno-spożywczym Xinfadi w Pekinie wykryto nowe ognisko koronawirusa - pierwsze po ponad 50 dniach bez nowych zakażeń. W czwartek liczba chorych w stolicy ChRL wzrosła o 21 do 158. Wywołuje to obawy o drugą falę epidemii w kraju.

Władze stanowczo zareagowały na nieoczekiwany powrót patogenu. Alert epidemiczny w Pekinie podniesiono znów do poziomu drugiego w czterostopniowej skali i częściowo ograniczono mieszkańcom możliwość wyjazdu z miasta.





15:49 Zmiana w organizacji testów Drive Thru









15:41 Laboratoria diagnostyczne

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Według stanu na 18 czerwca na liście jest 157 laboratoriów.

Dane resortu mówią, że na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 270 tys. 951 próbek pobranych od 1 mln 147 tys. 218 osób.

Łącznie od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 31 tys. 15 osób, z których 1316 zmarło.





15:29 Świętochłowice: Szpital wstrzymał przyjęcia

Szpital w Świętochłowicach (Śląskie) wstrzymał w czwartek przyjęcia pacjentów na wszystkie oddziały. Powodem jest potwierdzenie zakażenia koronawirusem jednej z leczonych w tej placówce osób. Przyszpitalne poradnie specjalistyczne działają w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego.

Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia i wypisy pacjentów na wszystkich oddziałach. Zamknięta pozostaje również izba przyjęć - poinformował szpital.

Osoby, które miały kontakt z zakażonym pacjentem, zostały poddane kwarantannie. "Dokładamy wszelkich starań, aby sytuacja była jak najmniej uciążliwa dla pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największego poziomu bezpieczeństwa zarówno osobom hospitalizowanym, jak i personelowi szpitala" - zapewnili przedstawiciele lecznicy.







15:08 Milion funtów na odnowienie rządowego samolotu

Prawie milion funtów za przemalowanie samolotu. Chodzi o maszynę, którą podróżuje brytyjski premier Boris Johnson. W czasie pandemii ten pomysł wywołuje na Wyspach nieszczególny zachwyt.









14:46 Portugalia: Rekordowy spadek wpływów z turystyki

Portugalia z powodu kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa zanotowała od stycznia do kwietnia blisko 50-procentowy spadek obrotów w turystyce - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Krajowy Instytut Statystyczny (INE) w Lizbonie.



Według danych INE w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. w Portugalii nastąpił spadek wpływów z turystyki na poziomie 48,2 proc., czyli najwięcej w historii sektora. W okresie tym obroty branży wyniosły 475 mln euro.



Najtrudniejszym miesiącem okazał się kwiecień, w którym liczba turystów spadła o 97 proc., do poziomu zaledwie 60 tys. Wśród wczasowiczów było tylko 15 tys. obcokrajowców.





14:25 "Prace nad szczepionką przebiegają planowo"

Rozpoczynamy testy kliniczne szczepionki z udziałem blisko dwustu osób, jeśli przebiegną pomyślnie, jesienią będziemy mogli przejść do fazy drugiej i trzeciej - mówi RMF FM dr Mariola Fotin-Mleczek z firmy CureVac w Tybindze w Niemczech. Polka, która kieruje zespołem badaczy pracujących nad nowatorską szczepionką przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, wyraża w rozmowie z Grzegorzem Jasińskim nadzieję na to, że wniosek o rejestrację i dopuszczenie preparatu do użycia uda się złożyć już na przełomie roku.









14:09 Czechy: Od lipca koniec obowiązkowego noszenia maseczek

Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech poinformował w czwartek, że od 1 lipca noszenie maseczki lub innej ochrony nosa i ust nie będzie obowiązkowe. Wyjątkiem mają być regiony o najwyższej liczbie zakażeń; obecnie mowa jest o Pradze i powiecie karwińskim.

Z wyjątkiem miejsc najbardziej zagrożonych szerzeniem się nowego koronawirusa, noszenie maseczek przestanie obowiązywać w budynkach, transporcie miejskim, taksówkach, a także na świeżym powietrzu podczas imprez masowych.

Obowiązkową ochronę ust i nosów władze wprowadziły 19 marca, a od 25 maja zezwolono na zdejmowanie maseczek podczas przebywania na świeżym powietrzu, przy zachowaniu dwumetrowego dystansu. Od poniedziałku 22 czerwca zniesiony zostanie obowiązek utrzymywania tej odległości.





13:46 Watykan: Bogaty świat musi położyć kres ubóstwu

Obecna pandemia ukazuje, że należy zakwestionować systemy finansowe i gospodarcze, które redukują opiekę społeczną i pozwalają na "spekulacje także na katastrofach, co obraca się przeciw najuboższym" - podkreślił Watykan w zaprezentowanym w czwartek dokumencie.

Dokument, opublikowany w związku z piątą rocznicą ogłoszenia społeczno-ekologicznej encykliki papieża Franciszka "Laudato si’", odnosi się także do obecnego kryzysu epidemicznego na świecie.

"Bogaty świat i prężna gospodarka mogą i muszą położyć kres ubóstwu" - zaznacza się w tekście opracowanym przez różne urzędy Stolicy Apostolskiej.





13:31 Rosną koszty zatrudnienia cudzoziemców

Walka z pandemią wymusza dodatkowe procedury bezpieczeństwa, co podnosi koszty zatrudniania obcokrajowców. Może się okazać, że pracodawcy, do tej pory nastawieni głównie na cudzoziemców, otworzą się na rodzimą siłę roboczą - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.



Analitycy zwrócili uwagę, że zatrudnienie sezonowe cudzoziemców, zwłaszcza w rolnictwie, jest dziś utrudnione nie tylko z powodu ograniczeń w ruchu międzynarodowym.



"Walka z pandemią wymusza dodatkowe procedury bezpieczeństwa, wymogi kwarantanny czy testowania na obecność wirusa - wszystko to podnosi koszty zatrudniania obcokrajowców i wydłuża czas załatwiania formalności" - podkreślili. Ich zdaniem może okazać się, że pracodawcy, do tej pory nastawieni głównie na cudzoziemców, otworzą się na rodzimą siłę roboczą. "Jednocześnie trudna sytuacja na rynku pracy może wpłynąć na wzrost zainteresowania pracą sezonową wśród polskich pracowników" - podkreślili.





13:18 MZ: Więcej zgonów to efekt zakażeń sprzed 2 tygodni

Zanotowany w czwartek wzrost śmiertelnych przypadków COVID-19 do 30 osób należy wiązać z podwyższoną tydzień, dwa tygodnie temu, liczbą nowych zachorowań - wyjaśnił w czwartek na konferencji prasowej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

"Zazwyczaj liczba zgonów związana jest nie z tymi przypadkami zachorowań, które notujemy w dwóch, trzech ostatnich dniach, ale z raportowanymi zakażeniami sprzed tygodnia lub dwóch tygodni" - wyjaśnił. Dodał, że właśnie wtedy w Polsce mieliśmy do czynienia ze wzmożoną dzienną liczbą zachorowań.





13:01 WĘGRZY ZNOSZĄ STAN ZAGROŻENIA i OTWIERAJĄ GRANICE dla OBYWATELI UE

Obywatele państw Unii Europejskiej, a także Serbii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii i Islandii, mogą od dzisiaj swobodnie wjeżdżać na terytorium Węgier - poinformował we wpisie na Facebooku węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Przepisy dot. przekraczania granicy zmieniły się wraz ze zniesieniem od dzisiaj stanu zagrożenia, wprowadzonego na Węgrzech 11 marca. W jego miejsce rząd w Budapeszcie wprowadził na terenie całego kraju stan kryzysu zdrowotnego.

Krzywa zakażeń na Węgrzech spada od półtora miesiąca. Dzisiaj - trzeci dzień z rzędu - stwierdzono tam tylko jedno nowe zakażenie.

12:50 NOWE DONIESIENIA NAUKOWCÓW

Ludzie mogą nigdy nie nabyć długotrwałej odporności na SARS-CoV-2 - stwierdzili chińscy i amerykańscy naukowcy na podstawie badania próbek pobranych w chińskim mieście Wuhan, skąd pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na cały świat.

Wnioski badaczy - dotąd niezweryfikowane - opisuje dziennik "South China Morning Post".

12:39 NOWE OGNISKO ZAKAŻEŃ w TORUNIU

Już u 16 osób z niewielkiego zakładu odzieżowego w Toruniu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dwie próbki są jeszcze badane.

W całym województwie kujawsko-pomorskim wykryto od początku epidemii 641 infekcji SARS-CoV-2. 528 zakażonych już wyzdrowiało, 49 niestety zmarło.

12:25 ZAPEŁNIĄ SIĘ PIŁKARSKIE TRYBUNY na ŚLĄSKU

To już pewne: kibice piłkarscy ze Śląska mogą wrócić na stadiony. Śląski wojewoda uchylił marcową decyzję dot. zakazu organizacji imprez masowych.

12:22 TESTY na OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

1 270 951 testów na obecność koronawirusa wykonano dotąd w Polsce - w tym w ciągu ostatniej doby: ponad 23 800.

12:11 ZNIKAJĄCE ETATY

Zatrudnienie w Polsce spadło o 3,2 procent. W samym tylko maju przedsiębiorcy zlikwidowali w sumie aż 84 900 etatów. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny.

10:49 TRAGICZNE DANE nt. EPIDEMII w POLSCE

Aż 13 spośród 30 chorych, o których śmierci poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, pochodziło z województwa łódzkiego.

10:43 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 314 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci aż 30 chorych poinformował właśnie resort zdrowia.

Tym samym całkowita liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 w naszym kraju wzrasta do 31 015, a ofiar śmiertelnych do 1 316.

10:11 BLISKO 400 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

Mamy 396 nowych ozdrowieńców - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez resort zdrowia. W sumie od początku pandemii koronawirusa pokonało już w naszym kraju 15 317 zakażonych.

Z powodu COVID-19 zajętych jest obecnie w polskich szpitalach 1849 łóżek, a więc o ponad 150 więcej niż wczoraj.

Kwarantanną objęte są w tej chwili blisko 94 tysiące ludzi, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17 tysięcy.

10:01 KORONAWIRUS wśród GÓRNIKÓW

Po znaczących wzrostach liczby zakażonych koronawirusem górników w minionych dniach sytuacja się uspokoiła: od wczoraj zanotowano jedynie 12 nowych przypadków SARS-CoV-2.

Według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj, od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6049 górników z kilkunastu kopalń.

Znacząco wzrosła natomiast od wczoraj liczba ozdrowieńców: obecnie jest ich 2568, co oznacza, że koronawirusa pokonało już ponad 42 procent wszystkich zarażonych.

09:53 APEL do WŁADZ NIEMIECKIEGO LANDU

List z prośbą o jak najszybsze zniesienie obostrzeń dla Polaków przy wjeździe do Meklemburgii wysłał do jej władz zachodniopomorski samorząd. W tej chwili za wyjazd do tego niemieckiego landu na krótką wycieczkę czy zakupy grozi kilkaset euro mandatu.

W liście marszałek województwa zachodniopomorskiego zwraca uwagę przede wszystkim na brak równowagi: od soboty bowiem Niemcy mogą przyjeżdżać do Polski bez żadnych ograniczeń, natomiast Meklemburgia-Pomorze Przednie w obawie przed koronawirusem nie wpuszcza tzw. jednodniowych turystów.

Dodajmy, że władze Meklemburgii popierały apele o otwarcie polskich granic, a ich przedstawiciele brali nawet udział w protestach na zamkniętych przejściach, gdy o prawo do swobodnego podróżowania walczyli pracownicy transgraniczni.

09:39 UKRAINA

W ciągu ostatniej doby wykryto na Ukrainie 829 zakażeń koronawirusem, 23 chorych zmarło, a 504 pacjentów wyzdrowiało - przekazał resort ochrony zdrowia tego kraju.

829 to najwyższy dobowy bilans nowych infekcji na Ukrainie od początku pandemii.

Dzisiejsze dane oznaczają, że całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju zakażeń wzrosła do 34 063, a ofiar śmiertelnych pandemii do 966. Wyzdrowiało natomiast w sumie 15 447 zakażonych.

08:58 GLIWICE

Koronawirus w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach: zakażenie wykryto u 6 pacjentów i 6 pracowników Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej.

Chodzi o część kliniki, w której leczy się osoby z nowotworami przewodu pokarmowego. Została już ona odseparowana od dwóch pozostałych oddziałów, ma odrębne zespoły lekarzy i pielęgniarek.

Ze względów bezpieczeństwa postanowiono jednak, że wszystkie oddziały kliniki wstrzymują od dzisiaj - do odwołania - przyjęcia pacjentów.

08:26 FRENCH OPEN z KIBICAMI?

Francuska Federacja Tenisowa domaga się, by podczas French Open jesienią kibice zasiedli na trybunach kortów ziemnych im. Rolanda Garrosa.

Turniej, który miał odbyć się pierwotnie na przełomie maja i czerwca, został przełożony z powodu pandemii na dni: 27 września - 11 października.

Zaledwie trzy tygodnie wcześniej wystartować ma US Open: bez fanów na trybunach.

"Absolutnie odrzucamy ideę gry bez publiczności" - ogłosił natomiast prezes Francuskiej Federacji Tenisowej Bernard Giudicelli.

Prezes Francuskiej Federacji Tenisowej Bernard Giudicelli

07:39 CHINY

Chińskie władze poinformowały dzisiaj o 28 nowych zachorowaniach na COVID-19, z których 21 potwierdzono w Pekinie, gdzie koronawirus zaatakował niedawno po raz pierwszy od ponad miesiąca.

Obawy przed drugą falą epidemii w Chinach wywołuje nowe ognisko zakażeń, wykryte na olbrzymim stołecznym targu Xinfadi, zajmującym powierzchnię prawie 160 boisk piłkarskich i odpowiadającym za 80 procent zaopatrzenia 21-milionowego Pekinu w towary rolno-spożywcze.

06:52 NIEMCY

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Niemczech 580 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 26 zakażonych zmarło - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Oznacza to, że w sumie od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w tym kraju u 187 764 ludzi, a liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 8856.

06:25 FRANCJA

O 28 - do 29 575 - wzrosła minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji.

Tego dnia potwierdzono w tym kraju 458 nowych zakażeń SARS-CoV-2, co oznacza, że ich całkowita liczba, od początku epidemii, wzrosła do 158 174.

Od mniej więcej 10 tygodni francuskie ministerstwo zdrowia notuje jednak tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę hospitalizowanych z powodu COVID-19 i przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

W niedzielnym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem. Równocześnie jednak zastrzegł:

Prezydent Francji Emmanuel Macron

05:26 BRAZYLIA

W Brazylii zmarło ostatniej doby 1269 chorych na COVID-19, tym samym oficjalna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 46 510. To druga najwyższa na świecie - po Stanach Zjednoczonych - liczba ofiar śmiertelnych pandemii.

Brazylijskie Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało również 32 188 nowych przypadków zakażenia, co oznacza, że od początku epidemii potwierdzono ich już 955 377. Również w statystyce zachorowań na świecie Brazylia jest na drugim miejscu, tuż za Stanami Zjednoczonymi.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

30 701 zakażeń i 1 286 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował w środę o 506 nowych przypadkach infekcji i śmierci 14 chorych, a także o wyzdrowieniu 267 zakażonych.