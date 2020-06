Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał do PKW rekomendacje ws. wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach. Są to: Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie).

Zdj. ilustracyjne / PAP/Łukasz Gągulski /

Państwowa Komisja Wyborcza do 21 czerwca może - na wniosek ministra zdrowia - wydać uchwałę zarządzającą, że na terenie danej gminy lub jej części głosowanie odbędzie się wyłącznie korespondencyjnie, jeśli doszło tam do znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej.



Resort zdrowia poinformował, że minister prof. Łukasz Szumowski przekazał do Państwowej Komisji Wyborczej rekomendacje w sprawie przeprowadzenia wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej w dwóch gminach, w których tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców. Są to gminy Baranów (woj. wielkopolskie) oraz Marklowice (woj. śląskie).



Obie gminy należą do powiatów, w których notujemy wysoki wskaźnik liczby aktywnych przypadków, tj. powiatu kępińskiego oraz powiatu wodzisławskiego - wyjaśnia ministerstwo.



Jak skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego?

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna druga tura, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów - 12 lipca. Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich zakłada, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

Żeby skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego, trzeba zgłosić taką chęć najpóźniej 12 dni przed głosowaniem - do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy. Można to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi zapewnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po terminie 12-dniowym, najpóźniej do 2-go dnia przed wyborami chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać osoby w kwarantannie lub izolacji.

Potem, nie później niż 5 dni przed dniem głosowania wyborca ma wg ustawy otrzymać pakiet do głosowania. Dostarcza go zawiadamiając o tym wcześniej dwuosobowy zespół pracowników operatora wyznaczonego, czyli Poczty.